Зазвичай, ці шлюби закінчувалися, не маючи хепіенду. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, хто з українських акторів колись зв'язував своє життя із росіянами.

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Відчувалося, що ми по різні сторони барикад, – Олексій Нагрудний про шлюб із росіянкою

Олексій Нагрудний, відомий своїми ролями у серіалах "Жіночий лікар", "Ніхто не ідеальний", "Серце матері" та інших кіно проєктах, мав стосунки з росіянкою. Чоловік згадував, що познайомився з Ольгою Чурсівною на зйомках серіалу "Серцю не накажеш", які відбувалися в Україні.

Стосунки пари розвивалися досить швидко. Вони офіційно уклали шлюб і Нагрудний вирішив переїхати до своєї коханої в Росію і не пропонував їй залишатися в Україні, попри те, що мав стабільний дохід та був дуже відомим у театральному середовищі. Проте після трьох років він все ж повернувся додому, пояснивши причину розлучення.

Так сталося, що я потрапив до театру Стаса Наміна, я був в цих мюзиклах, а в неї роботи на той час не було. Звичайно, коли таке трапляється в акторських сім'ях є така ревність своєрідна. Напевно, вона стала відчувати це. Потім почались закидування різних історій і побут, згодом 2008 рік і моя гостро виражена проукраїнська позиція. Звичайно в мене почалися конфлікти. Чітко відчувалося, що ми по різні сторони барикад,

– сказав Олексій Нагрудний.



Олексій Нагрудний / Фото з фейсбуку актора

Пропонував, щоб я поїхала до Саратова, – Зоряна Марченко про стосунки з колишнім-росіянином

Українська акторка Зоряна Марченко була дружиною російського актора Олександра Ведменського. Протягом близько двох років вона жила в Москві й народила там доньку Агату. Зараз зірка серіалу "Просто Надія" проживає в Україні, тоді як батько її дитини залишився в Росії й відкрито підтримує повномасштабну війну.

Під час початку великого вторгнення її колишній чоловік, відкритий прихильник політики Кремля, був першим, хто зателефонував акторці. Путініст запропонував ексдружині виїхати до Росії. Після відмови акторки він настояв, щоб Марченко з дитиною поїхали до його матері в Нідерланди.

Він – перша людина, яка о 6-й ранку мені зателефонувала і пропонувала, щоб я поїхала до Саратова. Я кажу: "У сенсі? Я поїду в країну, яка напала на мою, щоб що? Це якась маячня". Він сказав, що можна поїхати до його мами в Нідерланди. Я не знаю, чому я прийняла це рішення. Напевно, банально, щоб дочка побачила бабусю, щоб ми поїхали не просто в нікуди, а до людини, з якою є родинні зв'язки. Відносини з ним та відносини з його мамою – це різні речі. Вона на зв'язку, пише, цікавиться,

– розповіла акторка.

Зараз обидвоє українських акторів мають щасливі стосунки, живучи в Україні. В Олексія Нагрудного нещодавно народився другий син, а Зоряна Марченко виховує свою доньку та зізнається, що також має кохану людину.