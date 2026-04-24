Вы точно знаете их родителей: какие украинские актеры являются детьми известных звезд

Иван Довженко

Вы точно знаете этого актера по участию в нескольких успешных проектах, в частности в фильме "Мавка. Настоящий миф" и сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли". Кроме того, Иван Довженко снялся в новом фильме "На драйве", а также параллельно играет на сцене Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Он является сыном известного актера Вячеслава Довженко, который также участвует в самых успешных украинских проектах.

Клавдия Дрозд

Украинская актриса Клавдия Дрозд известна по ролям в фильмах "Дурдом", "Райское место", "Узнай меня", "Реванш". Она легко перевоплощается из положительных персонажей в антагонисток.

Такое мастерство не случайно, ведь Клавдия родилась в актерской династии: среди ее родственников – Анастасия Сердюк и Георгий Дрозд. Также актерами были ее бабушка и дедушка по материнской линии.

Оксана Жданова

Оксана Жданова – дочь актеров Виктора Жданова и Елены Хохлаткиной. В основном ее можно увидеть на сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве, а также в таких проектах, как "Дворняжка Ляля", "Нити судьбы", "Я работаю на кладбище" и других.

Вячеслав Хостикоев