Кино Подборки кино Вы точно знаете их родителей: какие украинские актеры являются детьми известных звезд
24 апреля, 10:40
Вы точно знаете их родителей: какие украинские актеры являются детьми известных звезд

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Дети известных украинских звезд, такие как Макар Тихомиров и Георгий Хостикоев, выбрали актерскую карьеру.
  • Дмитрий Ступка и актеры семьи Сумских также являются частью семейной актерской династии.

В творческой сфере нередко случается, что дети выбирают тот же путь, что и их звездные родители. Ведь творческие гены сложно игнорировать. В то же время дети известных людей, наблюдая, как упорно их родители работают на съемках и сцене, иногда выбирают совсем другую профессию.

Однако есть и те, кто чувствует в себе силу и амбиции пойти по этому пути. В материале 24 Канала мы подготовили подборку украинских актеров, которые являются детьми известных украинских звезд.

Какие молодые украинские актеры являются детьми именитых родителей?

Иван Довженко

Вы точно знаете этого актера по участию в нескольких успешных проектах, в частности в фильме "Мавка. Настоящий миф" и сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли". Кроме того, Иван Довженко снялся в новом фильме "На драйве", а также параллельно играет на сцене Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Он является сыном известного актера Вячеслава Довженко, который также участвует в самых успешных украинских проектах.

Клавдия Дрозд

Украинская актриса Клавдия Дрозд известна по ролям в фильмах "Дурдом", "Райское место", "Узнай меня", "Реванш". Она легко перевоплощается из положительных персонажей в антагонисток.

Такое мастерство не случайно, ведь Клавдия родилась в актерской династии: среди ее родственников – Анастасия Сердюк и Георгий Дрозд. Также актерами были ее бабушка и дедушка по материнской линии.

Оксана Жданова

Оксана Жданова – дочь актеров Виктора Жданова и Елены Хохлаткиной. В основном ее можно увидеть на сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве, а также в таких проектах, как "Дворняжка Ляля", "Нити судьбы", "Я работаю на кладбище" и других.

Вячеслав Хостикоев

Вячеслав Хостикоев, который работает в театре имени Ивана Франко, снялся в фильмах "Центральная больница", "Сумасшедшая свадьба", "Бешеные соседи" и других, а также занимается дубляжем. Он является сыном известной актерской четы – Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева.

Какие еще известные артисты являются частью актерской династии?

Есть и много других молодых актеров, которые являются детьми именитых родителей. В частности Макар Тихомиров, Георгий Хостикоев, о чем писало издание ZAXID.NET. А также Дмитрий Ступка и актеры семьи Сумских.

Они выбрали путь своих родителей и не ошиблись, ведь их актерское мастерство сложно не заметить.

