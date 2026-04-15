Их сердце свободно: 3 популярных украинских актера, которые являются холостяками

В Украине немало действительно талантливых, харизматичных и привлекательных актеров. Многие из них уже давно находятся в отношениях, строят личную жизнь или скрывают своих избранниц от публики. Поэтому их сердца заняты.

В то же время есть и те, кто остается привлекательными холостяками. В материале 24 Канала рассказываем, кто из популярных украинских актеров пока не состоит в отношениях.

Кто из украинских актеров является холостяком?

Тарас Цимбалюк

Один из самых популярных украинских актеров Тарас Цимбалюк сыграл роли в большом количестве фильмов и сериалов, в частности "Любовь и пламя", "Женский доктор. Новая жизнь", "Кофе с кардамоном", "Когда ты расстанешься", "Когда ты выйдешь замуж" и других. Он также участвовал в популярном реалити-шоу "Холостяк", где был главным героем.

Однако после финала его отношения с избранницей не получили счастливого завершения. Многие подозревали его в романе с украинской актрисой Еленой Светличной, однако сейчас они позиционируют себя скорее как друзья. По словам Тараса Цимбалюка, сейчас он не находится в серьезных отношениях.

Ахтем Сеитаблаев

Популярный украинский актер Ахтем Сеитаблаев был женат дважды. В 2023 году он состоял в отношениях с Марьяной, однако сейчас известно, что актер является холостяком. Он нечасто афиширует свою личную жизнь, однако в YouTube-проекте "По домам" признавался, что его сердце сейчас свободно.

Алексей Тритенко

Еще один известный украинский актер – Алексей Тритенко. Он также был женат дважды: первой его женой была актриса Анастасия Тритенко, а второй – Зоряна Марченко.

Пока неизвестно, находится ли актер в отношениях, ведь он не делится подробностями личной жизни в соцсетях. В то же время известно, что сейчас он служит в ВСУ, поэтому в основном публикует фотографии со службы. Если ориентироваться на его активность, можно предположить, что его сердце также свободно.

Кто из украинских актеров находится в отношениях?

В украинском киносообществе есть немало актеров, которые охотно делятся деталями личной жизни. Известно, что находятся в отношениях, в частности:

Александр Рудинский,

Иван Блиндар,

Алексей Гнатковский,

Влад Никитюк,

Станислав Боклан,

Григорий Бакланов,

Андрей Исаенко,

Дмитрий Сова,

Артур Логай,

Сергей Стрельников,

Евгений Ламах и многие другие.

Они могут не раскрывать всех подробностей, однако известно, что имеют любимых и строят с ними свою жизнь.