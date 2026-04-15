В то же время есть и те, кто остается привлекательными холостяками. В материале 24 Канала рассказываем, кто из популярных украинских актеров пока не состоит в отношениях.
Кто из украинских актеров является холостяком?
Тарас Цимбалюк
Один из самых популярных украинских актеров Тарас Цимбалюк сыграл роли в большом количестве фильмов и сериалов, в частности "Любовь и пламя", "Женский доктор. Новая жизнь", "Кофе с кардамоном", "Когда ты расстанешься", "Когда ты выйдешь замуж" и других. Он также участвовал в популярном реалити-шоу "Холостяк", где был главным героем.
Однако после финала его отношения с избранницей не получили счастливого завершения. Многие подозревали его в романе с украинской актрисой Еленой Светличной, однако сейчас они позиционируют себя скорее как друзья. По словам Тараса Цимбалюка, сейчас он не находится в серьезных отношениях.
Ахтем Сеитаблаев
Популярный украинский актер Ахтем Сеитаблаев был женат дважды. В 2023 году он состоял в отношениях с Марьяной, однако сейчас известно, что актер является холостяком. Он нечасто афиширует свою личную жизнь, однако в YouTube-проекте "По домам" признавался, что его сердце сейчас свободно.
Алексей Тритенко
Еще один известный украинский актер – Алексей Тритенко. Он также был женат дважды: первой его женой была актриса Анастасия Тритенко, а второй – Зоряна Марченко.
Пока неизвестно, находится ли актер в отношениях, ведь он не делится подробностями личной жизни в соцсетях. В то же время известно, что сейчас он служит в ВСУ, поэтому в основном публикует фотографии со службы. Если ориентироваться на его активность, можно предположить, что его сердце также свободно.
Кто из украинских актеров находится в отношениях?
В украинском киносообществе есть немало актеров, которые охотно делятся деталями личной жизни. Известно, что находятся в отношениях, в частности:
- Александр Рудинский,
- Иван Блиндар,
- Алексей Гнатковский,
- Влад Никитюк,
- Станислав Боклан,
- Григорий Бакланов,
- Андрей Исаенко,
- Дмитрий Сова,
- Артур Логай,
- Сергей Стрельников,
- Евгений Ламах и многие другие.
Они могут не раскрывать всех подробностей, однако известно, что имеют любимых и строят с ними свою жизнь.