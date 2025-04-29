Вместе на сцене и вне камер: какие украинские актеры являются парами в реальной жизни

Многим актерским парам приходилось играть любовь и страсть на экранах или в театре. У некоторых эти чувства переросли в реальное партнерство и любовь вне поля зрения зрителей.

Кино 24 расскажет об актерах, которые являются парами в реальной жизни. Они не только демонстрируют химию на съемочной площадке, но и строят совместное будущее.

К слову 3 известные украинские ленты, которые ошибочно считали российскими

Александр и Мария Рудинские

Александр и Мария учились вместе в Карпенко-Карого. Только в конце обучения они решили встречаться. Впоследствии пара обручилась – на колесе обозрения во время гастролей. А в 2020 году актеры поженились. Они воспитывают сына Петра, которому исполнилось 4 года. Сейчас Александр и Мария вместе не только в жизни, но и на съемочной площадке – в кино, театре и клипах.



Украинские актерские пары / Фото из инстаграма звезд

Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников

Актер сериала "Ключи от правды" познакомился с будущей возлюбленной в юном возрасте. А общение началось после съемок на одном из проектов. Сейчас пара воспитывает сына Сильвестра. К слову, в новом сериале "Врач по призванию", впервые за семь лет отношений они сыграют супругов на экране. Несмотря на то, что их пара популярна и известна, Виктория и Серий оставляют личную жизнь вне поля зрения публики.



Украинские актерские пары / Фото из инстаграма звезд

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Актеры познакомились на съемках проекта "Бессмертник", где пара сыграла мужа и жену. На съемочной площадке состоялся их первый поцелуй. Со временем симпатия переросла в реальность: Екатерина и Валентин начали встречаться. Через два года отношений они обручились, а уютную свадьбу сыграли в 2019 году. Сейчас пара поддерживает друг друга и вместе проходит непростые жизненные испытания.



Украинские актерские пары / Фото из инстаграма звезд

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Пара в отношениях уже много лет. Поженились они 9 сентября 2022 года – тогда была только скромная роспись. Таисия и Ярослав планировали свадьбу еще за год до этой даты, но из-за полномасштабного вторжения решили разделить день только с самыми близкими. Через год супруги решили таки отпраздновать этот особый день, они сыграли свадьбу и попросили гостей задонатить на сбор для ВСУ.



Украинские актерские пары / Фото из инстаграма звезд

Дарья Легейда и Дмитрий Сова

Актеры также познакомились во время съемок. После 10 месяцев в отношениях они поженились. Пара устроила церемонию на берегу Днепра летом 2021 года. После начала полномасштабного вторжения Дмитрий Сова вступил в ряды ВСУ, что не могло не повлиять на отношения пары. Но они проходят этот непростой период вместе.



Украинские актерские пары / Фото из инстаграма звезд