Кіно 24 розповість про акторів, які є парами в реальному житті. Вони не тільки демонструють хімію на знімальному майданчику, але й будують спільне майбутнє.

До слова 3 відомі українські стрічки, які помилково вважали російськими

Олександр і Марія Рудинські

Олександр та Марія навчалися разом у Карпенка-Карого. Лише наприкінці навчання вони вирішили зустрічатися. Згодом пара заручилась – на колесі огляду під час гастролей. А у 2020 році актори одружилися. Вони виховують сина Петра, якому виповнилося 4 роки. Зараз Олександр і Марія разом не тільки в житті, але й на знімальному майданчику – у кіно, театрі та кліпах.



Українські акторські пари / Фото з інстаграму зірок

Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельников

Актор серіалу "Ключі від правди" познайомився з майбутньою коханою у юному віці. А спілкування почалося після знімань на одному з проєктів. Зараз пара виховує сина Сильвестра. До слова, у новому серіалі "Лікарка за покликанням", вперше за сім років стосунків вони зіграють подружжя на екрані. Попри те, що їхня пара популярна й відома, Вікторія та Серій залишають особисте життя поза увагою публіки.



Українські акторські пари / Фото з інстаграму зірок

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Актори познайомились на зніманнях проєкту "Безсмертник", де пара зіграла чоловіка й дружину. На знімальному майданчику відбувся їхній перший поцілунок. З часом симпатія переросла в реальність: Катерина й Валентин почали зустрічатися. Через два роки стосунків вони заручилися, а затишне весілля зіграли у 2019 році. Зараз пара підтримує одне одного й разом проходить непрості життєві випробування.



Українські акторські пари / Фото з інстаграму зірок

Таїсія Хвостова і Ярослав Шахторін

Пара у стосунках вже багато років. Одружилися вони 9 вересня 2022 – тоді був лише скромний розпис. Таїсія й Ярослав планували весілля ще за рік до цієї дати, але через повномасштабне вторгнення вирішили розділити день тільки з найближчими. Через рік подружжя вирішило таки відсвяткувати цей особливий день, вони зіграли весілля й попросили гостей задонатити на збір для ЗСУ.



Українські акторські пари / Фото з інстаграму зірок

Дар'я Легейда і Дмитро Сова

Актори також познайомилися під час знімань. Після 10 місяців у стосунках вони одружилися. Пара влаштувала церемонію на березі Дніпра влітку 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро Сова долучився до лав ЗСУ, що не могло не вплинути на стосунки пари. Але вони проходять цей непростий період разом.



Українські акторські пари / Фото з інстаграму зірок