У стрічках лунала виключно мова ворога. Тому сьогодні чимало глядачів вважають старі фільми та серіали українського виробництва російськими. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас список таких стрічок.

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Українські стрічки, які помилково вважали російськими

"Асистентка" – українська стрічка, у якій разом з українськими акторами знімались також росіяни. Через це, на жаль, багато хто помилково сприймає її як російський проєкт, насправді є українським фільмом. Центральну роль у ньому виконала талановита українська акторка Дар'я Легейда.

– українська стрічка, у якій разом з українськими акторами знімались також росіяни. Через це, на жаль, багато хто помилково сприймає її як російський проєкт, насправді є українським фільмом. Центральну роль у ньому виконала талановита українська акторка Дар'я Легейда. "Жіночий лікар" – ще один український серіал, який помилково вважають російським проєктом.

Сучасний український серіал "Жіночий лікар. Нове життя" є продовженням і водночас відродженням цього проєкту. Відомо, що у стрічці брали участь російські актори, через що багато українців помилково вважали її продуктом російського виробництва.

Однак, з розвитком нового формату, серіал чітко закріпив свою приналежність до українського кінематографа. У новому проєкті кінотворці висвітлюють реалії війни, всі діалоги ведуться українською мовою, а участь акторів з країни-агресора стала неможливою.