3 украинских актера, которые никогда не женились

Мы привыкли к тому, что известные люди чаще всего либо женятся, либо разводятся. Однако есть и те, которые еще ни разу не шли под венец.

24 Канал расскажет, кто из украинских актеров-мужчин еще ни разу не решался на брак.

Какие украинские актеры ни разу не были в браке?

Евгений Ламах

Актер, который с начала полномасштабной войны активно волонтерил, а в 2025 году мобилизовался в ряды ВСУ, до сих пор не женился.

Во время войны звезда фильмов "Черкассы" и "Мирный-21" познакомился с Полиной. Сейчас пара не узаконивала свои отношения, однако мечтает о совместном будущем в Украине.

С Полиной мы познакомились на съемках "Мирного", сошлись уже во время полномасштабной войны. Она училась на курсе у Ахтема Сеитаблаева, сейчас работает как режиссер, актриса, помощница линейного продюсера. Полина очень умная девушка и, если видит какую-то возможность развития, хватается за нее,

– рассказывал актер.

Евгений Ламах / Фото из инстаграма актера

Иван Блиндар

Актер снялся в фильме "Я, "Победа" и Берлин". Он исполнял роль Кузьмы. Его партнершей по фильму была Мария Стопник. От так, Иван позже признался, что начал встречаться с девушкой еще до начала проекта.

Мы с ней встречались и до проекта. Мы были вместе и во время проекта, и до сих пор мы вместе,

– рассказал Блиндар.

Мужчина не скрывает, что они думают о свадьбе, однако всему свое время. Поэтому пока Иван не женился, то он в списке тех, кто до сих пор не узаконивал отношения.

Иван Блиндар / Фото Алины Соболь

Александр Бегма

Этого мужчину знают не только как успешного актера театра, но и как звезду украинского сериала "Первые ласточки". Александр не говорит в публичном пространстве о своей личной жизни абсолютно ничего.

А о его статусе известно одно – холост.

Александр Бегма / Фото Марии Катуниной