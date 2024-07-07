В 2014 году одна из самых известных украинских актрис Римма Зюбина публично заявила, что больше не будет сниматься в одном кадре с актерами из России. В материале Кино 24 узнайте, кто из знаменитостей поддержал такую позицию актрисы.

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Римма Зюбина

В 2014 году Римма Зюбина официально объявила о своем решении прекратить сотрудничество с кино- и телепроизводствами, связанными с Россией. Это было важное и символическое решение, которое подчеркнуло ее принципиальную позицию относительно агрессии России против Украины. Она также отказалась от государственного звания "Заслуженная артистка", поскольку воспринимала его как советскую награду, что больше не соответствовало ее ценностям и убеждениям.

Этот шаг Риммы Зюбиной был одним из многих проявлений ее гражданской позиции и патриотизма. Она выразила свою поддержку украинскому народу и четко обозначила свои моральные границы. Ее пример вдохновил нескольких других художников на подобные решения.

Ирма Витовская

На протяжении долгих лет Ирма проявляла политическую активность, с первыми проявлениями уже с 2004 года. Именно тогда она поддерживала Оранжевую Революцию и отдавала свой голос в пользу Виктора Ющенко. В 2012 году она принимала активное участие и выступала как активистка на Языковом Майдане. В период 2014 года Ирма присоединилась к активистам Революции Достоинства.

После враждебной агрессии России против Украины, Ирма Витовская отказалась от сотрудничества с российскими кинопроизводителями и сегодня может гордиться своей однозначной позицией.

На сегодня все сознательные актеры выбрали правильный путь и отказались от российского рынка. Хотя также есть предатели, которые выбрали для жизни страну оккупанта. Однако в 2014 году только 5 украинских актеров отказались от сотрудничества с российскими партнерами. Кроме Риммы Зюбиной и Ирмы Витовской, это также сделали Ахтем Сеитаблаев, Ада Роговцева и Виктория Билан-Ращук. И все они не ошиблись. На сегодня эти артисты должны гордиться своим выбором.