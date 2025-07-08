Взяли в руки оружие: 11 популярных украинских актеров, которые пошли воевать на фронт

После начала большой войны в Украине немало актеров театра и кино отказались от дела своей жизни и взяли в руки оружие. Все для того, чтобы навсегда изгнать российских оккупантов с нашей земли.

Многие кинотворцы, к сожалению, погибли на войне. Среди них актер сериала "Обещание Богу" Юрий Фелипенко. В материале Кино 24 мы собрали список популярных украинских актеров, которые решились сменить сцену на фронт.

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Украинские актеры, которые пошли воевать на фронт

Сегодня на фронте находится немало украинских актеров. Некоторые из них решился взять в руки оружие еще с первого дня полномасштабного вторжения, некоторые – позже, но каждый пожертвовал своей творческой профессией и отложил реализацию себя в кино и театре. Вместо этого они пошли бороться за свободу для украинской земли.

Например, актриса Мария Агапитова решила пойти на фронт еще в 2022 году. Впрочем тогда ей отказали в ТЦК, сказав: "Наступит и твое время". Уже в 2024 году актриса призналась, что это время таки настало, и она становится на защиту своей страны.

Среди украинских артистов, которые также пошли воевать:

Алексей Тритенко

Андрей Фединчик

Максим Девизоров

Гарик Бирча

Сергей Филимонов

Владимир Ращук

Павел Алдошин

Олег Сенцов

Дмитрий Линартович

Дмитрий Сова и другие.

Раньше они могли играть роли военных на сцене или в кадре, но теперь это уже не игра, а реальная жизнь – сегодня они также борются за независимость Украины.