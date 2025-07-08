Багато кінотворців, на жаль, загинули на війні. Серед них актор серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список популярних українських акторів, які наважились змінити сцену на фронт.
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Українські актори, які пішли воювати на фронт
Сьогодні на фронті перебуває чимало українських акторів. Дехто з них наважився взяти до рук зброю ще з першого дня повномасштабного вторгнення, дехто – пізніше, але кожен пожертвував своєю творчою професією та відклав реалізацію себе у кіно й театрі. Натомість вони пішли виборювати волю для української землі.
Наприклад, акторка Марія Агапітова вирішила піти на фронт ще у 2022 році. Утім тоді їй відмовили у ТЦК, сказавши: "Настане і твій час". Уже у 2024 році акторка зізналася, що цей час таки настав, і вона стає на захист своєї країни.
Серед українських артистів, які також пішли воювати:
- Олексій Тритенко
- Андрій Федінчик
- Максим Девізоров
- Гарік Бірча
- Сергій Філімонов
- Володимир Ращук
- Павло Алдошин
- Олег Сенцов
- Дмитро Лінартович
- Дмитро Сова та інші.
Раніше вони могли грати ролі військових на сцені або в кадрі, але тепер це вже не гра, а реальне життя – сьогодні вони також виборюють незалежність України.