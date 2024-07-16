6 украинских актеров, которые сейчас покоряют Голливуд

Украинская киноиндустрия сегодня демонстрирует большой прогресс. Актеры постоянно совершенствуют свои умения, каждый раз поднимая планку своего мастерства. Многие из них уже не только покоряют украинский рынок, но и выходят на мировую арену.

В материале Кино 24 вы сможете узнать, кто из молодых украинских актеров сегодня работает в Голливуде. Украинцы уже давно делают значительные шаги в международной кинематографии.

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Украинские актеры, которые работают в Голливуде

Иванна Сахно

Иванна начала сниматься в кино в 9-летнем возрасте. Ее первой ролью стала роль племянницы Леси в первом частично украиноязычном ситкоме "Леся+Рома", который выходил на телеканале ICTV с 2005 по 2008 годы.

До переезда в США Иванна успела сняться в нескольких телефильмах. После иммиграции в Соединенные Штаты украинка сыграла в двух хоррор-фильмах - "Дерево тел" и "Необратимое". Оба фильма были малобюджетными и не принесли ей популярности.

Популярность пришла к актрисе в 2018 году. Тогда Иванна Сахно снялась сразу в двух фильмах – голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание", где она сыграла роль кадета Виктории, и в экшн-комедии "Шпион, который меня бросил", где она появилась вместе с такими звездами, как Мила Кунис и Джиллиан Андерсон.

Мила Кунис

Мила Кунис – уроженка Черновцов, которая в восьмилетнем возрасте переехала с родителями в Лос-Анджелес и сделала впечатляющую карьеру в кино. Ее успех начинался со съемок в рекламе, после чего появились эпизодические роли в сериалах и кино. Первую популярность ей принесла роль в сериале "Шоу 70-х", где она играла вместе с тогда еще новыми звездами, такими как Эштон Кутчер и Тофер Грейс.

Настоящим успехом для молодой актрисы стала роль в фильме "Черный лебедь". За участие в этом фильме она получила премию "Сатурн" и была номинирована на Золотой глобус за лучшую женскую роль второго плана.

Захар Шадрин

Захар переехал в США в феврале 2022 года, всего за две недели до начала войны. Несмотря на переезд, уроженец Николаева всегда помнил о своей Родине.

Сегодня, когда миллионы украинцев разбросаны по всему миру, каждый из нас обязан гордо нести свое культурное наследие. Важно отстаивать нашу особую украинскую идентичность, дистанцируясь от того, чтобы нас считали просто продолжением России или частью постсоветского пространства,

– говорит актер.

Молодой украинский актер Захар Шадрин получил право быть номинированным на самую престижную премию в области телевидения Эмми. Он получил это за роль в сериале-антологии от Apple TV+ "Маленькая Америка". Это огромное достижение, особенно учитывая то, что его голливудская карьера длится менее полутора лет.

Также международный кинематограф покоряют такие украинские актеры:

Ирина Варенч-Островская, известная ролями в фильмах "Как там Катя?" и "Мои мысли тихие".

Сергей Кисель, который сыграл роль в фильме "Ловец снов".

Алина Чебан, известная по участию в фильме "Навсегда-навсегда".

Эти актеры активно демонстрируют свой талант и уже завоевали признание в международном киномире.