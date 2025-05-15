Сменили сцену на оружие: 11 популярных украинских актеров, которые ушли воевать на фронт

Сегодня украинцев всколыхнула трагическая весть: во время боевого задания погиб украинский актер, телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа. Известно, что он служил в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов в звании старшего лейтенанта и недавно был назначен командиром роты.

О гибели защитника сообщила его жена. В материале Кино 24 мы собрали подборку актеров, которые отказались от медийности, сменив сцену и популярность на оружие и защиту Украины на фронте.

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Украинские актеры, которые пошли воевать

Среди украинских актеров, которые стали на защиту страны, немало известных лиц, которых мы привыкли видеть в популярных фильмах, сериалах и на театральных сценах.

К сожалению, многие из них погибли в бою, защищая независимость Украины. Среди них – и Максим Нелипа, который погиб 12 мая. Известно, что актер и телеведущий присоединился к войску с начала полномасштабного вторжения, попрощавшись с профессией шоумена.

Сейчас на фронте Украину защищают:

Алексей Тритенко

Андрей Фединчик

Максим Девизоров

Гарик Бирча

Сергей Филимонов

Мария Агапитова

Владимир Ращук

Павел Алдошин

Олег Сенцов

Дмитрий Линартович

Дмитрий Сова и другие.

Среди этих имен – актеры театра и кино, режиссеры и другие художники, которые сегодня держат в руках оружие и делают все возможное для нашей победы.