Как выглядели украинские актеры в начале карьеры и сейчас: некоторых не узнать

Украинские актеры всегда находились в центре внимания как украинского, так и мирового кинематографа. Прошло много лет с момента их дебюта, и время показало, как они изменились.

Некоторые из них даже трудно узнать. В материале 24 Канала узнайте больше о первых ролях известных украинских актеров и как они тогда выглядели.

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Как выглядели украинские актеры в начале карьеры и сейчас

Ада Роговцева

Ада Роговцева за время своей карьеры вошла в список самых известных женщин давней и современной Украины и получила звание Героя Украины. Она не только отличная актриса, но и прекрасная женщина, человек с четкой гражданской позицией.

Дебют Ады Николаевны на театральной сцене прошел в 1959 году. Тогда она сыграла главную роль в спектакле "Юность Поли Вихровой". В то время будущей звезде было 22 года. За время работы в театре актриса успела сыграть более чем в 50 спектаклях.

Первую роль в кино получила в 18 лет. Тогда она появилась в фильме "Укрощение огня", где сыграла Наталью Башкирцеву. Известность ей принесла лента "Вечный зов". В частности, среди самых популярных современных лент такие: "Обручальное кольцо с рубином", "11 детей из Моршина", "Спросите у осени", "Я люблю своего мужа". В последний раз актриса появилась в таких проектах: "Где деньги", "Мама. Продолжение".

Ирма Витовская

Ирма Витовская начинала свою карьеру актрисы в Молодом театре в Киеве еще в 1998 году. Для широкой аудитории актриса стала известна благодаря телевизионному шоу "Леся + Рома" еще в начале 2000-х годов. Два года подряд побеждала в номинации на лучшую женскую роль премии "Золота дзиґа" в 2019 году за украинско-американский фильм "Ворота" и в 2020 году за фильм Антонио Лукича "Мои мысли тихие". Также за роль матери-заробитчанки в фильме Лукича Ирма получила премию "Золотой Дюк" в 2019 году на Одесском международном кинофестивале.

Недавние работы Ирмы Витовской:

"Молодая";

"Короли рэпа";

"Между нами";

"Коза Ностра. Мама уезжает";

"Вкус свободы".

Ольга Сумская

Ольга Сумская – одна из самых любимых актрис, ставшая настоящим символом украинской красоты. Звезда приобрела особую популярность благодаря своей непревзойденной роли Роксоланы – женщины, вошедшей в историю как влиятельная и уверенная в себе жена Султана Сулеймана Великого. Впрочем, первая роль Сумской в кино – "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983 год). Кроме этого, она снялась еще в таких картинах:

"Голос травы";

"Ловушка";

"Записки курносого Мефистофеля";

"Несколько любовных историй";

"Последний москаль";

"Тигроловы";

"Крепостная";

"Я, ты, он, она" и другие.

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Богдан Бенюк

Богдан Бенюк начал актерскую карьеру у известного режиссера и актера Леонида Быкова "Аты-баты, шли солдаты". Последние роли Богдана Бенюка в кино:

"Иван Сила";

"Тарас. Возвращение";

"Мать Апостолов";

"Небо-зонтик".

С февраля 2018 года профессор Богдан Бенюк возглавляет кафедру актерского искусства и режиссуры драмы в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого. А с ноября 2022 года возглавляет киевский Театр на Подоле, созданный в 1987 году во главе с Виталием Малаховым.

Алексей Вертинский

Дебют Алексея Вертинского в кинематографе состоялся в 1980 году в фильме Александра Карпова "Свадебная ночь". Он сыграл в лентах "Восток-Запад", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "12 стульев", "Ржевский против Наполеона", а в 2015 году получил звание народного артиста Украины.

Год назад актер перенес срочную операцию на сердце.

Станислав Боклан

Дебют Боклана на широких экранах состоялся в 1992 году в телесериале "Тарас Шевченко. Завещание". Карьеру актера начал с Молодого театра в Киеве, где работал и вдохновлял с 1994 по 2020 год. Ярким прорывом как в украинском кино, так и в фильмографии Боклана стала трогательная историческая драма "Поводырь" 2014 года при участии Джамалы. Актер исполнил главную роль слабовидящего музыканта Ивана Кочерги, за которую в том же году получил премию "Золотой Дюк" на Одесском международном кинофестивале.

Более драматические роли актера можно посмотреть в телесериалах "Век Якова" и "Крепостная". В 2017 году Боклан принял участие в криминальном триллере "Граница", где исполнил роль украинского мафиози Крулла. Последние работы актера: "Гулливер возвращается", "Папик", "Родня", "Кровная месть" и т.д.

Ахтем Сеитаблаев

Ахтем Сеитаблаев дебютировал в кино в 2003 году, когда сыграл роль среднего брата Умая в украинской драматической ленте Олеся Санина "Мамай". Далее последовали эпизодические роли в сериалах "Возвращение Мухтара-2", фильм "Золотые ребята", "Сумасшедшая" и в украинском художественном фильме Николая Мащенко "Богдан-Зиновий Хмельницкий".

Впрочем, широкую популярность украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев приобрел с 2013 года. В это время вышла в свет историческая военная драма "Хайтарма", рассказывающая о депортации крымских татар из Крыма, где он сыграл роль главного героя – военного летчика Амет-Хана Султана.

Следующим успешным проектом актера стала премьера фильма Наримана Алиева "Домой". В 2021 году Ахтем Сеитаблаев сыграл роль в артхаусном черно-белом фильме "Мы есть. Мы рядом", рассказывающем драматическую историю потери и любви.

В этом году на широкие экраны вышла военная драма "Мирный-21" о луганских пограничниках, давших бой оккупантам, несмотря на преимущество врага в силе и технике в 2014 году.