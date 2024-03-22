Украинские актеры, которых ошибочно считали российскими

Многих украинских актеров в течение долгого периода ошибочно считали российскими. Такие предположения делали из-за сотрудничества с российскими проектами или обучения в Москве.

Некоторые из них долго проживали и строили карьеру в России. Поэтому зрители могли думать, что эти артисты – россияне. Узнайте в материале Кино 24, кто попал в этот список.

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Анна Сагайдачная

Актриса родилась в Харьковской области. Актриса снималась в сериалах "Красная королева", "Крепостная" и "Подлежит уничтожению". Она получила популярность не только в Украине, но и за ее пределами.

Актриса с первых дней большой войны на своей странице в социальной сети распространяла фото и видео войны в Украине. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Сагайдачная помогает проводить сборы для наших украинских защитников.

Валерия Ходос

Украинская актриса снималась в украинских и российских киноработах. Валерию Ходос можно было встретить на экранах в мелодрамах "Подари мне счастье", "Родная кровь", "Не зарекайся". Так, у актрисы было немало главных и эпизодических ролей.

Сама же Ходос родом из Киева, но до полномасштабной войны она не отказывалась от съемок в Москве.

По словам актрисы, она тогда была сконцентрирована только на работе и творчестве. Тогда Валерия не задумывалась о войне в Украине. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину она осудила действия страны-агрессора. Она перешла на украинский язык и освещает ужасы войны в своих соцсетях. Валерия организует сборы и помогает нашим военным.

Влад Никитюк

Популярный актер Влад Никитюк родился в Киеве. В его творческом багаже есть сериалы, которые создавали российские режиссеры. В частности, актер получал роли в мелодрамах "Мажор", "Се ля ви" и "Беззащитное сердце".

Актер в одном из своих интервью рассказывал, что 24 февраля 2022 года он начал писать многим российским артистам, с которыми снимался на одних площадках. Он заявлял, что у него всегда было понимание, что это за люди, а потому друзей среди них у него никогда не было.