Не все актеры получают свои самые важные роли в молодости. Кто-то десятилетиями играет в театре, а кто-то решается начать все сначала уже после 50 лет. 24 Канал рассказывает истории украинских артистов, которые нашли себя в профессии в зрелом возрасте.

Виктор Жданов – от театра до Омелька Кайдаша

Виктор Жданов не планировал строить карьеру в кино. Он много лет работал в театре, а первую экранную роль получил только в 50 лет. После переезда из оккупированного Донецка в Киев актер согласился на кастинг и попал в совершенно другой профессиональный мир.

Виктор Жданов, фото / Коллаж 24 Канала

Одной из первых важных работ стал фильм "Киборги", где Жданов сыграл бойца Старого. А настоящую узнаваемость у зрителей ему принесла роль Омелька Кайдаша в сериале "Поймать Кайдаша". Впоследствии актер сыграл главную роль в драме "Серые пчелы" и получил признание кинокритиков.

Станислав Боклан – роль, которая сделала его узнаваемым

До обретения большой популярности Станислав Боклан долгие годы работал в театре. Переломным моментом стала историческая драма "Поводырь", в которой актер сыграл кобзаря Ивана Кочергу. За эту работу он получил награду Одесского международного кинофестиваля в 2014 году – тогда ему было 54 года.

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Станислав Боклан, фото / Коллаж 24 Канала

Позже Боклан стал особенно популярен благодаря сериалам "Слуга народа" и "Папик". Его история – пример того, как одна сильная роль может открыть актера для гораздо более широкой аудитории.

Светлана Охрименко – бизнес-леди, ставшая актрисой в 50

Светлана Охрименко не начинала карьеру в театральном институте и не посвящала свою молодость съемочным площадкам. До 50 лет она занималась бизнесом, жила обычной жизнью и выполняла семейные обязанности. Но в конце концов решила попробовать себя в актерстве.

Светлана Охрименко, фото / Коллаж 24 Канала

За шесть лет в ее фильмографии появилось более 30 ролей в кино, сериалах и театре. Охрименко также вышла на театральную сцену в спектакле "Города". Ее история отличается от историй опытных актеров: она не ждала шанса в привычной профессии, а сама выбрала новую.

А как Наталья Могилевская, Ольга Кравчук, Виктор Павлик и другие украинские звезды выглядели в начале своей карьеры? Вспоминаем, какими они были в 90-е, когда они только покоряли сцену и становились кумирами публики.