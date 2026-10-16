Не всі актори отримують свої найважливіші ролі в молодості. Хтось десятиліттями грає в театрі, а хтось наважується почати все спочатку вже після 50 років. 24 Канал розповідає історії українських артистів, які знайшли себе в професії у зрілому віці.

Віктор Жданов – від театру до Омелька Кайдаша

Віктор Жданов не планував будувати кар'єру в кіно. Він багато років працював у театрі, а першу екранну роль отримав лише у 50 років. Після переїзду з окупованого Донецька до Києва актор погодився на кастинг і потрапив у зовсім інший професійний світ.

Віктор Жданов фото / Колаж 24 Каналу

Однією з перших важливих робіт став фільм "Кіборги", де Жданов зіграв бійця Старого. А справжнє глядацьке впізнавання принесла роль Омелька Кайдаша в серіалі "Спіймати Кайдаша". Згодом актор зіграв головну роль у драмі "Сірі бджоли" й отримав визнання кінокритиків.

Станіслав Боклан – роль, яка зробила впізнаваним

До великої популярності Станіслав Боклан роками працював у театрі. Переломним моментом стала історична драма "Поводир", у якій актор зіграв кобзаря Івана Кочергу. За цю роботу він отримав нагороду Одеського міжнародного кінофестивалю у 2014 році – тоді йому було 54 роки.

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Станіслав Боклан фото / Колаж 24 Каналу

Пізніше Боклан став особливо популярним завдяки серіалам "Слуга народу" та "Папік". Його історія – приклад того, як одна сильна роль може відкрити актора для значно ширшої аудиторії.

Світлана Охрименко – бізнесвумен, яка стала акторкою у 50

Світлана Охрименко не починала кар'єру в театральному інституті й не присвячувала молодість знімальним майданчикам. До 50 років вона займалася бізнесом, жила звичним життям і мала сімейні обов'язки. Та зрештою вирішила спробувати себе в акторстві.

Світлана Охрименко фото / Колаж 24 Каналу

За шість років у її доробку з'явилося понад 30 ролей у кіно, серіалах і театрі. Охрименко також вийшла на театральну сцену у виставі "Міста". Її історія відрізняється від історій досвідчених акторів: вона не чекала на шанс у звичній професії, а сама обрала нову.

А як Наталія Могилевська, Ольга Кравчук, Віктор Павлік та інші українські зірки виглядали на початку своєї кар’єри? Згадуємо, якими вони були у 90-х, коли лише підкорювали сцену й ставали кумирами публіки.