6 украинских актеров, которые все еще не имеют детей

Многие украинские актеры уделяют много времени карьере, съемкам и личным амбициям, поэтому до сих пор нет детей. При этом некоторые из них еще только готовятся к семейной жизни, а некоторые – уже много лет живут со своей половинкой.

Среди таких актеров: Дарья Петрожицкая, Анастасия Цымбалару, Тарас Цымбалюк и другие. Читайте, кто еще в этом списке и почему актеры до сих пор не решились на отцовство.

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Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов

Пара вместе уже 9 лет, но в браке чуть больше года. Впрочем, у актерских супругов до сих пор нет детей. Сейчас они активно снимаются в проектах и строят свою карьеру. В недавнем интервью Алине Доротюк Анастасия Цимбалару призналась, что сейчас хочет изучать себя и понять, хочет ли она вообще детей, стоит ли отложить это важное решение.

Дарья Петрожицкая

Актриса недавно объявила о помолвке. Она готовится к свадьбе, но раньше Петрожицкая рассказывала, что она была беременна и даже поженилась из-за этого. Впрочем, у актрисы произошел выкидыш, а с первым мужчиной она развелась. Сейчас у Дарьи нет детей, но, вероятно, в скором будущем – будут.

Тарас Цымбалюк

Несмотря на то, что актер сыграл в сериале "Женский врач. Новая жизнь", где был в роли акушера-гинеколога и неоднократно держал на руках младенцев, в жизни у Тараса еще нет детей. Он живет со своей любимой девушкой Светланой и, по всей вероятности, пара женится, а лишь со временем будут думать об отцовстве.

Мишель Андраде

Украино-болийская актриса и певица Мишель Андраде сейчас как никогда сосредоточена на карьере. Андраде снялась в финальном сезоне "Короны", выходящем на Netflix, а также пишет свои треки. Впрочем, недавно актриса призналась, что она в отношениях с гораздо старше себя мужчиной. Но о детях Мишель сейчас не думает.

Ирина Сопонару

Актриса признавалась, что была бы не против, если бы у ее мужа был ребенок от предыдущей женщины. Она относится с осторожностью к отцовству и говорит, что готова стать мамой для ребенка своего мужа от первого брака. Сейчас Ирина Сопонару обручена с иностранцем и речь идет только о свадьбе, но не о рождении детей.