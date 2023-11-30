Серед таких акторів: Дар'я Петрожицька, Анастасія Цимбалару, Тарас Цимбалюк та інші. Читайте, хто ще є у цьому списку та чому актори досі не зважились на батьківство.

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Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

Пара разом уже 9 років, але в шлюбі трохи більше як рік. Утім в акторського подружжя досі немає дітей. Зараз вони активно знімаються у проєктах та будують свою кар'єру. У нещодавньому інтерв'ю Аліні Доротюк Анастасія Цимбалару зізналась, що зараз хоче вивчати себе та зрозуміти, чи взагалі вона хоче дітей, чи варто відкласти це важливе рішення.

Дар'я Петрожицька

Акторка нещодавно об'явила про заручини. Вона готується до весілля, але раніше Петрожицька розказувала, що вона була вагітною і навіть одружилась через це. Утім, в акторки стався викидень, а з першим чоловіком вона розвелась. Зараз в Дар'ї немає дітей, але, ймовірно, у недалекому майбутньому – будуть.

Тарас Цимбалюк

Попри те, що нещодавно актор зіграв у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", де був у ролі акушера-гінеколога і неодноразово тримав на руках немовлят, у житті Тарас ще не має дітей. Він живе зі своєю коханою дівчиною Світланою і, ймовірно, пара одружиться, а лише згодом думатимуть про батьківство.

Мішель Андраде

Україно-болівійська акторка та співачка Мішель Андраде зараз, як ніколи, зосереджена на кар'єрі. Андраде знялась у фінальному сезоні "Корони", який виходить на Netflix, а також пише свої треки. Утім нещодавно акторка зізналася, що вона у стосунках із набагато старшим за себе чоловіком. Але про дітей Мішель зараз не думає.

Ірина Сопонару

Акторка зізнавалась, що була б не проти, якби у її чоловіка уже була дитина від попередньої жінки. Вона ставиться з обережністю до батьківства і каже, що була б готова стати мамою для дитини свого чоловіка від першого шлюбу. Зараз Ірина Сопонару заручена з іноземцем і мова йде лише про весілля, але не про народження дітей.