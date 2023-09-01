Денисенко, Хижняк, Стопник: как украинские актрисы выглядели в школьном возрасте – архивные фото

1 сентября в Украине начался новый учебный год! Несколько лет или даже десятилетий назад украинские актрисы тоже сидели за партой, готовились к школьным концертам и рассказывали стихи у доски.

По случаю праздника 24 Канал спросил актрис украинских сериалов, какими они были в школе. Антонина Хижняк, Мария Стопник, Наталья Денисенко и Екатерина Файн поделились незабываемыми воспоминаниями об обучении в школе.

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Антонина Хижняк

Актриса сериалов "Зв'язок", "Поймать Кайдаша", "Я – Надия", "След", "Славяне" и т.д.

Имею фотографию с 1 сентября 1997 года. Тогда я уходила в первый класс. На фотографии позади меня – карта "совка". Но мы еще с детства обводили ручкой Украину и наши родные города. И нас за это не ругали (смеется),

– сказала Антонина.

Антонина Хижняк / Фото предоставлено 24 Каналу

Наталья Денисенко

Актриса сериалов "Зв'язок", "Домик на счастье", "Крепостная", "Сага", "Век Якова", Село на миллион" и т.д.

Для Наталки праздник 1 сентября всегда ассоциируется с праздничной линейкой и выступлениями: "Я с 1 по 11 классы всегда участвовала во всех школьных концертах: пела песенки, рассказывала стихи".



Наталья Денисенко / Фото предоставлено 24 Каналу

Мария Стопник

Актриса сериалов "Голова", "Домик на счастье" и т.д.

Мария призналась, что ничего не помнит, однако расспросила у мамы, как все было в школьных годах: "Накануне ходила в воскресную школу, там усердно занималась, выполняла все задания заранее. Преподавательница говорила, что я мудрый ребенок. Была смешная ситуация на Выпускному из той воскресной школы. Когда всем вручали знаки отличия о прохождении подготовительного курса, то спросили: "Дети, а вы знаете, кто главный в школе?" Правильный ответ был: "Ученики". А я с конца зала громче всех, по словам моей мамы, кричала: "Директор!" (смеется). И вот наступило 1 сентября. Мама говорит, что на линейке я была очень серьезна. Особенно когда играл гимн Украины. Все дети как дети, кто где... А я стояла спокойно, имела сознательное выражение лица и держала руку на сердце".

Мария Стопник / Фото предоставлено 24 Каналу

Екатерина Файн

Актриса сериалов "Зв'язок", "Бешеные соседи" и т.д.

Екатерина Файн поделилась, что не очень любила обучение, но обожала творческий процесс. Звезда вспомнила, как постоянно отпрашивала одноклассников на репетиции и вместе ставили номера для концертов. "Самым ярким моим образом была пародия на Верку Сердючку. Как-то во время выступления я настолько увлеклась, что пошла в зал в роли Верки и села на колени папе одноклассника (смеется). Потом с этим номером меня приглашали на каждый концерт в гимназии!", – сказала Екатерина Файн.



Екатерина Файн / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я очень любила петь, поэтому много стихов, которые задавали учить наизусть, пропела у доски. Еще в моей гимназии раз в год проходил бал! Каждый год с нетерпением ждала этого события. Около месяца продолжались репетиции, на которых мы разучивали танцы, потом подбирали платья, я обожала польку и венский вальс, а еще несколько раз директор приглашал папу в школу, потому что учителя не могли справиться с моим бунтарским нравом (смеется)", – призналась она.

Екатерина Файн / Фото предоставлено 24 Каналу

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