З нагоди свята 24 Канал запитав в акторок українських серіалів, якими вони були у школі. Антоніна Хижняк, Марія Стопник, Наталка Денисенко та Катерина Файн поділилися незабутніми спогадами про навчання в школі.

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Антоніна Хижняк

Акторка серіалів "Зв'язок", "Спіймати Кайдаша", "Я – Надія", "Слід", "Слов'яни" тощо.

Маю фотографію з 1 вересня 1997 року. Тоді я йшла в перший клас. На світлині позаду мене – карта "совка". Але ми ще змалку обводили ручкою Україну та наші рідні міста. І нас за це не сварили (сміється),

– сказала Антоніна.

Антоніна Хижняк / Фото надане 24 Каналу

Наталка Денисенко

Акторка серіалів "Зв'язок", "Будиночок на щастя", "Кріпосна", "Сага", "Століття Якова", Село на мільйон" тощо.

Для Наталки свято 1 вересня завжди асоціюється зі святковою лінійкою та виступами: "Я з 1 й по 11 класи завжди брала участь в усіх шкільних концертах: співала пісеньки, розповідала вірші".



Наталка Денисенко / Фото надане 24 Каналу

Марія Стопник

Акторка серіалів "Голова", "Будиночок на щастя" тощо.

Марія зізналася, що нічого не пам'ятає, проте розпитала в мами, як все було в шкільних роках: "Напередодні ходила в недільну школу, там старанно займалася, виконувала всі завдання наперед. Викладачка казала, що я мудра дитина. Була смішна ситуація на випускному з тієї недільної школи. Коли всім вручали відзнаки про проходження підготовчого курсу, то запитали: "Діти, а ви знаєте, хто головний у школі?". Правильна відповідь була: "Учні". А я з кінця залу найголосніше за всіх, за словами моєї мами, кричала: "Директор!" (сміється). І ось настало 1 вересня. Мама каже, що на лінійці я була дуже серйозною. Особливо коли грав гімн України. Всі діти як діти, хто де... А я стояла спокійно, мала свідомий вираз обличчя та тримала руку на серці".

Марія Стопник / Фото надане 24 Каналу

Катерина Файн

Акторка серіалів "Зв'язок", "Скажені сусіди" тощо.

Катерина Файн поділилася, що не дуже любила навчання, але обожнювала творчий процес. Зірка пригадала, як постійно відпрошувала однокласників на репетиції та як разом ставили номери для концертів. "Найяскравішим моїм образом була пародія на Вєрку Сердючку. Якось під час виступу я настільки захопилася, що пішла в зал у ролі Вєрки й сіла на коліна татові однокласника (сміється). Потім із цим номером мене запрошували на кожний концерт у гімназії!", – сказала Катерина Файн.



Катерина Файн / Фото надане 24 Каналу

"Я дуже любила співати, тому багато віршів, які задавали вчити напам'ять, проспівувала біля дошки. Ще в моїй гімназії раз на рік проходив бал! Щороку з нетерпінням чекала на цю подію. Близько місяця тривали репетиції, на яких ми розучували танці, потім підбирали сукні. Я обожнювала польку та віденський вальс! А ще кілька разів директор запрошував тата до школи, бо вчителі не могли впоратися з моїм бунтарським норовом (сміється)", – зізналася вона.

Катерина Файн / Фото надане 24 Каналу

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