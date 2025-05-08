Среди тех, кто был готов сменить сцену на фронт, – также известные украинские актрисы и публичные лица. В материале Кино 24 мы собрали подборку звезд, которые признавались, что готовы взять в руки оружие.

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3 известные украинские актрисы, которые готовы были пойти на передовую

Дарья Легейда-Сова, Анастасия Пустовит и Ирма Витовская – среди тех украинских актрис, которые серьезно задумывались о службе на фронте. Каждая из них поддерживает Украину по-своему.

Дарья Легейда с особой тревогой ждет возвращения двух важнейших мужчин в своей жизни – отца и любимого Дмитрия, которые сейчас защищают Украину на передовой. Она признается, что сама была бы готова взять в руки оружие, но из-за проблем с коленями не может этого сделать. Поэтому актриса все свои силы направляет на информационную поддержку и волонтерство.

с особой тревогой ждет возвращения двух важнейших мужчин в своей жизни – отца и любимого Дмитрия, которые сейчас защищают Украину на передовой. Она признается, что сама была бы готова взять в руки оружие, но из-за проблем с коленями не может этого сделать. Поэтому актриса все свои силы направляет на информационную поддержку и волонтерство. Анастасия Пустовит временно поставила на паузу актерскую карьеру, чтобы полностью посвятить себя помощи стране. Она активно занимается волонтерством и поддерживает военных и гражданских в сложные времена. Актриса признается, что серьезно рассматривала возможность мобилизации, однако ее любимый, который сам сейчас служит, убедил ее воздержаться.

Недавно Пустовит поделилась личной историей борьбы с психическим здоровьем – она проходила лечение от тяжелой депрессии, тревожного расстройства и ПТСР в психиатрическом учреждении.

Ирма Витовская еще в начале полномасштабной войны задумывалась над тем, чтобы добровольно вступить в ряды ВСУ. Она искренне хотела быть полезной на фронте, однако после тщательного обдумывания пришла к выводу, что из-за проблем со здоровьем не сможет полноценно выполнять боевые задачи.

Вместо этого актриса сосредоточилась на тех сферах, где может быть максимально эффективной – поддерживает военных, занимается гуманитарными проектами и использует свое влияние, чтобы привлекать внимание к важным темам.