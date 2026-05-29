Доступны для просмотра онлайн: 3 украинских детективных сериала, которые затягивают с первых минут

Учебный год у многих подходит к концу, а у людей, которые работают, начинается сезон летних отпусков. Поэтому появляется больше времени, чтобы наконец посмотреть топовые украинские сериалы, особенно если речь идет об увлекательных детективных историях, доступных онлайн.

Мы подготовили для вас подборку сериалов, которые захватывают с первых минут и держат в напряжении до самого финала. В материале 24 Канала выбирайте своего фаворита и проводите время с удовольствием.

Какие украинские сериалы можно посмотреть онлайн бесплатно?

"Две сестры"

"Две сестры" – популярный украинский драматический сериал с детективной линией. В центре сюжета – две сестры, которые совершенно не похожи друг на друга. Одна привыкла решать свои проблемы с помощью денег, многочисленных романов и мечтает поскорее выйти замуж. Другая же – упорно учится, чтобы сдать экзамены, стать квалифицированным врачом и спасать жизни людей.

Однако жизнь обеих кардинально меняется из-за одного мужчины. Финал этой истории покажет, как разные жизненные ценности могут привести к совершенно разным последствиям: для кого-то – к счастливому финалу, а для кого-то – совсем нет.

"Обратное направление"

"Обратное направление" – украинский сериал, в котором главные роли исполнили молодая украинская актриса Олеся Надеева и Павел Текучев – звезда фильма "Вестник". Сюжет разворачивается вокруг темы, что иногда от ненависти до настоящей любви – всего один шаг.

В центре истории – Дарья, которая вынуждена бороться за свое место под солнцем, и Роман – успешный владелец транспортной компании, который в силу обстоятельств должен жениться на ней. Сначала герои ненавидят друг друга, однако впоследствии жизнь возвращается к ним совсем другой стороной.

"Ключи от правды"

"Ключи от правды" – украинский сериал, который получил большой успех среди зрителей. Поклонники детективных историй сразу высоко оценили этот сюжет. События разворачиваются вокруг следователя Валерии, которая вынуждена оставить любимую работу в полиции и устроиться администратором в отель, чтобы найти ответы на собственные вопросы.

Главная героиня стремится узнать, кто убил ее брата, и это дело становится для нее самым важным в жизни.

Все эти сериалы доступны для бесплатного онлайн-просмотра в свободном доступе, поэтому вы легко сможете посмотреть их дома или на природе, наедине или с друзьями, расслабиться и хотя бы на некоторое время забыть о повседневных заботах.