Украинские детективные сериалы, о которых вы могли забыть, но они достойны внимания
- Сериал "Участковый с ДВРЗ" имеет 3 сезона, 72 серии и рейтинг IMDb 7.9/10, рассказывает о полицейском в отдаленном районе, который борется с криминальной бандой.
- Сериал "Полкан" с 1 сезоном и 16 сериями имеет рейтинг IMDb 6.2/10 и рассказывает о полицейском, чья душа переселилась в пса, которого слышит лишь его напарник.
Детективы – один из самых популярных жанров. Внимание зрителей, в частности, привлекает запутанный сюжет.
Тоже интересно Эти культовые сериалы каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни
Украинские детективные сериалы, о которых вы могли забыть
"Участковый с ДВРЗ"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 72
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
Полицейского Сергея Бондара перевели из центрального участка в тот, что расположен в отдаленном районе города. Напарником главного героя становится Петр Дзюба.
Бондарь думал, что теперь его служба станет скучной, однако все оказалось совсем по-другому. Порядок на ДВРЗ держит криминальная банда, которую "крышует" местная полиция. Удастся ли Сергею побороть преступную группировку?
"Полкан"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
После того как опер Павел Сафронов впал в кому, его душа переселилась в пса. Напарник полицейского – Слава Курочка – единственный, кто слышит его голос.
Карьера Курочки в полиции только начинается. Парень берется за расследование преступлений, а его напарником становится пес. Также он пытается завоевать сердце своей коллеги Виктории.
"Коп из прошлого"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 48
- Рейтинг IMDb: 5.3/10
Сюжет сериала разворачивается вокруг капитана полиции Олега Долина, который вышел из комы через 20 лет. За то время в мире произошло множество изменений, его в частности заполонили различные гаджеты.
В прошлом осталась и счастливая семейная жизнь Олега. Его дочь повзрослела, а жена во второй раз вышла замуж. Однако главный герой все же решает начать жизнь сначала.
Какой новый украинский сериал посмотреть?
Недавно состоялась премьера нового украинского сериала "Подмена". Однажды к успешному архитектору Екатерине неожиданно звонит сестра-близняшка Ирина, с которой та не общалась годами.
Ирина просит о помощи, поэтому ее сестра срочно отправляется в Болгарию. Впоследствии выясняется, что она обманула Екатерину. Главная героиня остается в чужой стране без документов и возможности скоро вернуться в Украину. Ирина в то время разрушает семью и карьеру своей сестры.