24 Канал розповість про українські детективні серіали, про які ви могли забути. Обирайте, що дивитися вечорами після роботи.

"Дільничний з ДВРЗ"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 72

: 72 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Поліцейського Сергія Бондара перевели з центрального відділку до того, що розташований у віддаленому районі міста. Напарником головного героя стає Петро Дзюба.

Бондар думав, що тепер його служба стане нудною, проте все виявилося зовсім по-іншому. Порядок на ДВРЗ тримає кримінальна банда, яку "кришує" місцева поліція. Чи вдасться Сергію побороти злочинне угрупування?

"Дільничний з ДВРЗ": дивіться онлайн анонс серіалу

"Полкан"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 6.2/10

Після того як опер Павло Сафронов упав у кому, його душа переселилася у пса. Напарник поліцейського – Слава Курочка – єдиний, хто чує його голос.

Кар'єра Курочки у поліції лише розпочинається. Хлопець береться за розслідування злочинів, а його напарником стає пес. Також він намагається завоювати серце своєї колеги Вікторії.

"Полкан": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Коп з минулого"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 5.3/10

Сюжет серіалу розгортається навколо капітана поліції Олега Доліна, який вийшов із коми через 20 років. За той час у світі сталося безліч змін, його зокрема заполонили різноманітні гаджети.

У минулому залишилося й щасливе сімейне життя Олега. Його донька подорослішала, а дружина вдруге вийшла заміж. Проте головний герой все ж вирішує почати життя спочатку.

"Коп з минулого": дивіться онлайн анонс серіалу

Який новий український серіал подивитися?

Нещодавно відбулась прем'єра нового українського серіалу "Підміна". Одного разу до успішної архітекторки Катерини несподівано телефонує сестра-близнючка Ірина, з якою та не спілкувалася роками.

Ірина просить про допомогу, тож її сестра терміново відправляється у Болгарію. Згодом з'ясовується, що вона обманула Катерину. Головна героїня залишається в чужій країні без документів та можливості скоро повернутися в Україну. Ірина у той час руйнує сім'ю та кар'єру своєї сестри.