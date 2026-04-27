24 Канал розповість про українські детективні серіали, про які ви могли забути. Обирайте, що дивитися вечорами після роботи.
Українські детективні серіали, про які ви могли забути
"Дільничний з ДВРЗ"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 72
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
Поліцейського Сергія Бондара перевели з центрального відділку до того, що розташований у віддаленому районі міста. Напарником головного героя стає Петро Дзюба.
Бондар думав, що тепер його служба стане нудною, проте все виявилося зовсім по-іншому. Порядок на ДВРЗ тримає кримінальна банда, яку "кришує" місцева поліція. Чи вдасться Сергію побороти злочинне угрупування?
"Полкан"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
Після того як опер Павло Сафронов упав у кому, його душа переселилася у пса. Напарник поліцейського – Слава Курочка – єдиний, хто чує його голос.
Кар'єра Курочки у поліції лише розпочинається. Хлопець береться за розслідування злочинів, а його напарником стає пес. Також він намагається завоювати серце своєї колеги Вікторії.
"Коп з минулого"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 48
- Рейтинг IMDb: 5.3/10
Сюжет серіалу розгортається навколо капітана поліції Олега Доліна, який вийшов із коми через 20 років. За той час у світі сталося безліч змін, його зокрема заполонили різноманітні гаджети.
У минулому залишилося й щасливе сімейне життя Олега. Його донька подорослішала, а дружина вдруге вийшла заміж. Проте головний герой все ж вирішує почати життя спочатку.
Який новий український серіал подивитися?
Нещодавно відбулась прем'єра нового українського серіалу "Підміна". Одного разу до успішної архітекторки Катерини несподівано телефонує сестра-близнючка Ірина, з якою та не спілкувалася роками.
Ірина просить про допомогу, тож її сестра терміново відправляється у Болгарію. Згодом з'ясовується, що вона обманула Катерину. Головна героїня залишається в чужій країні без документів та можливості скоро повернутися в Україну. Ірина у той час руйнує сім'ю та кар'єру своєї сестри.