Это должен увидеть каждый: 6 украинских документальных фильмов, которые поражают

Украинское документальное кино сегодня поражает весь мир. Но крайне важно смотреть его и дома, в украинских кинотеатрах, чтобы открывать для себя новую оптику на известные события.

Один из таких фильмов выходит в прокат 29 августа – "Мирные люди". Лента показывает полномасштабное вторжение через перехваченные разговоры россиян с их семьями. Поэтому Кино 24 в сотрудничестве с Артхаус Трафик собрал 6 документальных фильмов, которые поражают каждого.

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"Мирные люди"

Режиссер: Оксана Карпович

Лента, получившая награды и призы по всему миру – от Гонконга до Украины. С начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы опубликовали сотни перехваченных телефонных звонков российских военных. Едва ли не наибольший интерес вызывают разговоры оккупантов с их близкими в России.

Голоса "мирных", гражданских – матерей, жен и друзей – раскрывают миру глаза не только на ход так называемой "спецоперации", но и на ужасный внутренний мир общества, которое стоит за ее выполнением. Именно из таких перехватов состоит лента, исследующая природу российского империализма и колониализма, роль пропаганды во вторжении и затрагивает вопрос коллективной ответственности россиян и россиянок.

"Мирные люди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Железные бабочки"

Режиссер: Роман Любый

Летом 2014 года российские военные в небе над украинским Донбассом сбили гражданский самолет рейса MH17 с 298 людьми на борту. Российское правительство сразу начало отрицать свою причастность к трагедии, а пропаганда – работать на полную мощность, пытаясь скрыть истинные обстоятельства преступления. Лента рассказывает об обстоятельствах военного преступления, расследование которого длилось 8 лет.

"Железные бабочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе"

Режиссер: Мстислав Чернов

Лента, шокировавшая весь мир. И получила за это почетный Оскар как лучший документальный фильм года. Члены команды Associated Press стали последними международными журналистами в окруженном Мариуполе.

Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Евродонбасс"

Режиссер: Корней Грицюк

Донбасс знают как индустриальный регион. Советская власть годами приписывала себе заслуги за развитие местной промышленности. Но расцвет региона начался задолго до прихода большевиков, а основателями местной индустрии были немцы, бельгийцы, британцы, французы и американцы.

Фильм-расследование "Евродонбасс" развенчивает советские мифы и рассказывает, что более 100 лет назад Донбасс был неотъемлемым компонентом европейского мира.

"Евродонбасс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Этот дождь никогда не закончится"

Режиссер: Алина Горлова

Лучший полнометражный фильм в секции "Первое появление" (First Apperance) крупнейшего фестиваля документального кино в мире IDFA рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане, который убегает с родителями из Сирии. Однако война настигает главного героя и в Украине, где он становится волонтером Красного Креста. После смерти отца, Андрей решает похоронить его тело на родине.

"Этот дождь никогда не кончится": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля голубая, будто апельсин"

Режиссер: Ирина Цилык

Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Обыденность многих гражданских людей в прифронтовой зоне в корне изменилась. 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Обстрелы в Красногоровке, где живут наши герои, не прекращаются. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют разные увлечения, играют на разных музыкальных инструментах и даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите онлайн трейлер фильма

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