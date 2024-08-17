Если вы любите смотреть детективные триллеры, то обязательно сохраняйте сегодняшнюю подборку. В основу этих новых сериалов легли реальные события, которые точно не оставят никого равнодушными.

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"Покуда я тебя не убью"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

В сериале рассказывается о женщине, по имени Делия Балмер. Она встречалась с Джоном Суини, который является настоящим убийцей. Их отношения были буквально смертельными, поэтому теперь главная героиня хочет наказать мужчину. Делия отправляется в суд, чтобы бывший возлюбленный понес справедливое наказание за свои преступления.

"Покуда я тебя не убью": смотрите онлайн трейлер сериала

"Под мостом"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

На дворе осень 1997 года. В Виктории, столице провинции Британской Колумбии, Рина Вирк едет на встречу к подругам, чтобы вместе устроить вечеринку. Однако четырнадцатилетняя девочка не возвращается домой. Кэм Бентленд начинает расследовать это дело и узнает, что Рину убили. Теперь нужно узнать, кто это сделал.

"Под мостом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дело Асунты"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 6

В сериале рассказывается об исчезновении Асунты Бастерры. Родители же пытаются узнать, куда пропал их ребенок. Начинается расследование, во время которого появляются важные детали дела. На поверхность выходит много тайн, которых никто не мог ожидать. Скелеты также есть в шкафу родителей Асунты.

"Дело Асунты": смотрите онлайн трейлер сериала

Эти сериалы, основаны на реальных событиях, точно стоят вашего просмотра. Не пропустите интересные новинки!