Якщо ви полюбляєте дивитися детективні трилери, то обов'язково зберігайте сьогоднішню добірку. В основу цих нових серіалів лягли реальні події, які точно не залишать нікого байдужими.

Теж цікаво Аби подорож була веселішою: 5 фільмів, які можна подивитися в дорозі

"Поки я тебе не вб'ю"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

У серіалі розповідається про жінку, на ім'я Делія Балмер. Вона зустрічалася з Джоном Суїні, який є справжнім вбивцею. Їхні стосунки були буквально смертельними, тому тепер головна героїня хоче покарати чоловіка. Делія відправляється до суду, аби колишній коханий поніс справедливе покарання за свої злочини.

"Поки я тебе не вб'ю": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Під мостом"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Надворі осінь 1997 року. У Вікторії, столиці провінції Британської Колумбії, Ріна Вірк їде на зустріч до подруг, аби разом влаштувати вечірку. Однак чотирнадцятирічна дівчинка не повертається додому. Кем Бентленд починає розслідувати цю справу та дізнається, що Ріну вбили. Тепер потрібно дізнатися, хто це зробив.

"Під мостом": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Справа Асунти"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

У серіалі розповідається про зникнення Асунти Бастерри. Батьки ж намагаються дізнатися, куди пропала їхня дитина. Починається розслідування, під час якого з'являються важливі деталі справи. На поверхню виходить багато таємниць, яких ніхто не міг очікувати. Скелети також є у шафі батьків Асунти.

"Справа Асунти": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ці серіали, засновані на реальних подіях, точно вартують вашого перегляду. Не пропустіть цікаві новинки!