Именно поэтому истории о подростках и школьниках в образовательной атмосфере воплощают в фильмах и сериалах. Это возможность узнать больше о проблемах своих сверстников, детей или внуков. Кино 24 расскажет о кино об образовании и обучении, которые стоит посмотреть.
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"Стыд"
Норвежский телесериал реалистично рассказывает о жизни старшеклассников в школе Хартвига Ниссена. Герои пытаются понять, кем они хотят стать, познают настоящую дружбу и романтические отношения, сталкиваются с вызовами. Создательница сериала много общалась с подростками, чтобы понять актуальные проблемы, и способы борьбы с ними.
"Стыд": смотрите трейлер онлайн
"Сексуальное образование"
В центре сюжета – сын сексолога и застенчивый юноша Отис, который внезапно для себя строит бизнес с подругой Мейв, давая советы другим школьникам по половым отношениям. В каждом сезоне поднимаются важные темы, например психологические аспекты секса, женская сексуальность, а еще отношения между родителями и детьми, равенство и толерантность, феминизм.
"Сексуальное образование": смотрите трейлер онлайн
"Союз мертвых поэтов"
Фильм рассказывает об учителе Джоне Китинге, который вдохновляет своих учеников на изменения и пробуждает у них интерес к своему предмету. Юные ребята решают исследовать школьные годы самого Киттинга и возрождают "Союз мертвых поэтов", в который входил их учитель в свое время.
"Союз мертвых поэтов": смотрите трейлер онлайн
"CODA: Ребёнок глухих родителей"
Главная героиня фильма – девочка Руби, которая живет в городке в Массачусетсе. Ее родители и брат не слышат, поэтому Руби помогает им общаться с другими людьми. 17-летняя девушка хочет стать певицей, но она не может оставить семью. Так она оказывается перед сложным моральным выбором.
"CODA: Ребёнок глухих родителей": смотрите видео онлайн