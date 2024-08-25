Именно поэтому истории о подростках и школьниках в образовательной атмосфере воплощают в фильмах и сериалах. Это возможность узнать больше о проблемах своих сверстников, детей или внуков. Кино 24 расскажет о кино об образовании и обучении, которые стоит посмотреть.

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"Стыд"

Норвежский телесериал реалистично рассказывает о жизни старшеклассников в школе Хартвига Ниссена. Герои пытаются понять, кем они хотят стать, познают настоящую дружбу и романтические отношения, сталкиваются с вызовами. Создательница сериала много общалась с подростками, чтобы понять актуальные проблемы, и способы борьбы с ними.

"Стыд": смотрите трейлер онлайн

"Сексуальное образование"

В центре сюжета – сын сексолога и застенчивый юноша Отис, который внезапно для себя строит бизнес с подругой Мейв, давая советы другим школьникам по половым отношениям. В каждом сезоне поднимаются важные темы, например психологические аспекты секса, женская сексуальность, а еще отношения между родителями и детьми, равенство и толерантность, феминизм.

"Сексуальное образование": смотрите трейлер онлайн

"Союз мертвых поэтов"

Фильм рассказывает об учителе Джоне Китинге, который вдохновляет своих учеников на изменения и пробуждает у них интерес к своему предмету. Юные ребята решают исследовать школьные годы самого Киттинга и возрождают "Союз мертвых поэтов", в который входил их учитель в свое время.

"Союз мертвых поэтов": смотрите трейлер онлайн

"CODA: Ребёнок глухих родителей"

Главная героиня фильма – девочка Руби, которая живет в городке в Массачусетсе. Ее родители и брат не слышат, поэтому Руби помогает им общаться с другими людьми. 17-летняя девушка хочет стать певицей, но она не может оставить семью. Так она оказывается перед сложным моральным выбором.

"CODA: Ребёнок глухих родителей": смотрите видео онлайн