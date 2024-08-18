В сегодняшнем материале узнавайте, у каких кинопроектов самые большие кассовые сборы. Если вы еще не смотрели какой-то фильм или мультфильм из этого списка, то обязательно сделайте это. Сюжеты вас не разочаруют.

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"Головоломка 2"

В голове девочки, по имени Райли, живут пять эмоций: Печаль, Гнев, Радость, Отвращение и Страх. Была проведена большая работа, чтобы они наконец-то перестали ссориться между собой. Ведь главная героиня взрослеет и ей нужно решать сложные вопросы. Когда Райли переживает подростковый возраст, появляется шестая эмоция – Тревожность.

"Головоломка 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Дюна: Часть вторая"

На планете Арракис, что расположена в пустыне, есть вещество "пряности", которым очень дорожат. Парень Пол вместе с фермерами и своей мамой Джессикой начинает участвовать в войне, которая началась по всей империи. Главный герой, кроме того, является наследником дома Атридов. Он и другие люди совсем не знают, что их ждет дальше.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гадкий Я 4"

Грю и Люси воспитывают трех дочерей – Агнес, Марго и Эдит. В семье теперь рождается еще и сын. Их отец уже не злой мужчина, который хочет всем навредить. Вместе с женой он также настроил на правильную сторону других людей. Однако как-то воры Максим Ле Мала и Валентина выбираются из тюрьмы и преследуют семью Грю.

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"Гадкий Я 4": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Годзилла и Конг: Новая империя"

Однажды стало известно, что в мире существует страшная сила, которая может уничтожить все вокруг. Вместе с этим Годзилла и Конг уже давно враждуют и совсем не хотят мириться. Однако опасность заставляет их объединиться в одну команду, чтобы спасти Землю. Дело в том, что люди не могут справиться с большим злом, которое приближается.

"Годзилла и Конг: Новая империя: смотрите онлайн трейлер фильма

"Панда Кунг-Фу 4"

Панда По одолел многих врагов. Теперь он должен стать духовным лидером в Долине Мира, но сначала нужно найти того, кто займет его место. Вдруг на пути главного героя встречается колдунья, которая страшнее любого из предыдущих недругов. По вместе с лисой Чжень и одной воровкой пытается ее победить.

"Панда Кунг-Фу 4": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Возможно, в подборке вы нашли фильм или мультфильм, который впечатлил во время просмотра. Делитесь рекомендациями с родными и друзьями, чтобы они также посмотрели эти невероятные кинопроекты.