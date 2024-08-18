У сьогоднішньому матеріалі дізнавайтеся, у яких кінопроєктів найбільші касові збори. Якщо ви ще не дивилися якийсь фільм або мультфільм з цього списку, то обов'язково зробіть це. Сюжети вас не розчарують.

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"Думками навиворіт 2"

У голові дівчинки, на ім'я Райлі, живуть п'ять емоцій: Печаль, Гнів, Радість, Відраза і Страх. Була проведена велика робота, щоб вони нарешті перестали сваритися між собою. Адже головна героїня дорослішає і їй потрібно розв'язувати складні питання. Коли Райлі переживає підлітковий вік, з'являється шоста емоція – Тривожність.

"Думками навиворіт 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Дюна: Частина друга"

На планеті Арракіс, що розташована у пустелі, є речовина "прянощі", якою дуже дорожать. Хлопець Пол разом з фермерами та своєю мамою Джессікою починає брати участь у війні, яка розпочалася по всій імперії. Головний герой, крім того, є спадкоємцем дому Атрідів. Він та інші люди зовсім не знають, що на них чекає далі.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нікчемний Я 4"

Ґрю і Люсі виховують трьох донечок – Агнес, Марго й Едіт. У сім'ї тепер народжується ще й син. Їхній батько уже не злий чоловік, який хоче усім зашкодити. Разом з дружиною він також налаштував на правильний бік інших людей. Проте якось злодії Максим Ле Мала і Валентина вибираються з тюрми й переслідують сім'ю Ґрю.

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"Нікчемний Я 4": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Ґодзілла та Конг: Нова імперія"

Одного разу стало відомо, що у світі існує страшна сила, яка може знищити все навколо. Разом з цим Ґодзілла та Конг вже давно ворогують і зовсім не хочуть миритися. Однак небезпека змушує їх об'єднатися в одну команду, аби врятувати Землю. Річ у тім, що люди не можуть справитися з великим злом, яке наближається.

"Ґодзілла та Конг: Нова імперія: дивіться онлайн трейлер фільму

"Панда Кунг-Фу 4"

Панда По здолав багатьох ворогів. Тепер він має стати духовним лідером у Долині Миру, але спершу потрібно знайти того, хто займе його місце. Раптом на шляху головного героя зустрічається чаклунка, яка є страшнішою за будь-кого з попередніх недругів. По разом з лисицею Чжень і однією злодійкою намагається її перемогти.

"Панда Кунг-Фу 4": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Можливо, у добірці ви знайшли фільм або мультфільм, який вразив під час перегляду. Діліться рекомендаціями з рідними та друзями, щоб вони також подивилися ці неймовірні кінопроєкти.