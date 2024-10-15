4 лучшие украинские документальные фильмы, которые должен увидеть каждый

Украинский кинематограф постоянно развивается. Ежегодно зрители имеют возможность смотреть новые ленты производства родной страны, которые покоряют сердца важными темами и идеями.

Кино 24 расскажет о лучших украинских документальных фильмах, которые стоят просмотра. Эти ленты освещают реальные истории, о которых должен знать весь мир.

Не пропустите 7 украинских фильмов, которые собрали более миллиона долларов в прокате

"20 дней в Мариуполе"

Фильм освещает осаду Мариуполя в 2022 году. В начале полномасштабной войны журналисты, среди которых Мстислав Чернов, Василиса Степаненко и Евгений Малолетка, начинают документировать преступления россиян в городе. Команда стремится, чтобы весь мир узнал, что на самом деле происходит в Мариуполе. Лента описывает страшную трагедию и жестокие события в городе в течение 20 дней пребывания журналистов там. Смерти детей, разрушенный роддом и массовые захоронения – лишь малая часть преступлений, которые увидел мир. В этом году этот фильм получил почетную премию Оскар как "Лучшая документальная лента года".

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн

"Мирные люди"

В фильме зрители смогут услышать, перехваченные украинскими спецслужбами, телефонные звонки российских военных. В частности, разговоры врага со своими родными, которые живут в России. Голоса гражданских матерей, жен и друзей – показали мировому сообществу ужасный внутренний мир граждан страны-агрессора. Лента, которая состоит именно из этих перехваченных разговоров, исследует роль пропаганды во вторжении и поднимает вопрос коллективной ответственности "мирных" оккупантов.

"Мирные люди": смотрите трейлер онлайн

"Земля голубая, будто апельсин"

В центре сюжета – история семьи 36-летней Анны, которая живет в "красной зоне" Донбасса, в Красногоровке, где военные действия продолжаются уже шестой год. Женщина воспитывает четырех детей, с которыми самостоятельно переживает все трудности. Несмотря на постоянные обстрелы и угрозу собственной безопасности, семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют разные увлечения, играют на музыкальных инструментах и даже документируют свою жизнь во время войны.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите трейлер онлайн

"Яремчук. Несравненный мир красоты"

Этот фильм рассказывает о жизненном и творческом пути украинской эстрадной звезды Назария Яремчука. В ленте изображены главные этапы становления певца как артиста – от мировых туров до преследования КГБ. Благодаря уникальным архивным материалам, предоставленным семьей певца, зрители могут увидеть редкие кадры выступлений "Смерички", съемки первого украинского мюзикла "Червона рута" и личные моменты из жизни исполнителя. "Яремчук. Несравненный мир красоты" был создан по инициативе и финансированию Марии Яремчук. До его выхода певица также спродюсировала альбом Re: Yaremchuk, в котором собраны каверы на песни Назария, с участием известных артистов.

"Яремчук. Несравненный мир красоты": смотрите трейлер онлайн

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