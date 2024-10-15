Кіно 24 розповість про найкращі українські документальні фільми, які варті перегляду. Ці стрічки висвітлюють реальні історії, про які має знати весь світ.

Не пропустіть 7 українських фільмів, які зібрали більш як мільйон доларів у прокаті

"20 днів у Маріуполі"

Фільм висвітлює облогу Маріуполя у 2022 році. На початку повномасштабної війни журналісти, серед яких Мстислав Чернов, Василина Степаненко та Євген Малолєтка, починають документувати злочини росіян у місті. Команда прагне, щоб весь світ дізнався, що насправді відбувається в Маріуполі. Стрічка описує страшну трагедію та жорстокі події у місті протягом 20 днів перебування журналістів там. Смерті дітей, зруйнований пологовий будинок і масові поховання – лише мала частина злочинів, які побачив світ. Цьогоріч цей фільм здобув почесну премію Оскар як "Найкраща документальна стрічка року".

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

"Мирні люди"

У фільмі глядачі матимуть змогу почути, перехоплені українськими спецслужбами, телефонні дзвінки російських військових. Зокрема, розмови ворога зі своїми рідними, які живуть в Росії. Голоси цивільних матерів, дружин і друзів – показали світовій спільноті спотворений внутрішній світ громадян країни-агресора. Стрічка, яка складається саме з цих перехоплених розмов, досліджує роль пропаганди у вторгненні й порушує питання колективної відповідальності "мирних" окупантів.

"Мирні люди": дивіться трейлер онлайн

"Земля блакитна, ніби апельсин"

У центрі сюжету – історія родини 36-річної Ганни, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, у Красногорівці, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Жінка виховує чотирьох дітей, з якими самотужки переживає усі труднощі. Попри постійні обстріли і загрозу власній безпеці, родина є дуже дружньою і життєрадісною. Мама й діти мають різні захоплення, грають на музичних інструментах і навіть документують своє життя під час війни.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться трейлер онлайн

"Яремчук. Незрівнянний світ краси"

Цей фільм розповідає про життєвий і творчий шлях української естрадної зірки Назарія Яремчука. У стрічці зображені найголовніші етапи становлення співака як артиста – від світових турів до переслідування КДБ. Завдяки унікальним архівним матеріалам, наданим родиною співака, глядачі можуть побачити рідкісні кадри виступів "Смерічки", знімання першого українського мюзиклу "Червона рута" та особисті моменти з життя виконавця. "Яремчук. Незрівнянний світ краси" було створено за ініціативи та фінансування Марії Яремчук. До його виходу співачка також спродюсувала альбом Re: Yaremchuk, в якому зібрані кавери на пісні Назарія, за участі відомих артистів.

"Яремчук. Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

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