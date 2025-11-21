Не только "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": лучшие украинские документальные фильмы

Есть много хороших украинских документальных фильмов. Даже во время полномасштабного вторжения наши деятели искусства продолжают работать, чтобы ежегодно выходили новые интересные ленты.

24 Канал подготовил подборку лучших украинских документальных фильмов. Среди них есть лента "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", которая вышла совсем недавно.

Лучшие украинские документальные фильмы

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Это фильм об истории легендарной украинской рок-группы "Океан Эльзы". В ленте собраны уникальные архивы, неизвестные факты о коллективе, а также воспоминания людей, которые его развивали и создавали.

Это рассказ о начале карьеры "Океана Эльзы" во Львове и переезде группы в Киев. Зрителям показали путь музыкантов к бешеной популярности, который, в частности, проходил в тяжелые для Украины времена.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Рейтинг IMDb: 8.6/10

В фильме рассказывается о жизни и карьере украинского эстрадного певца Назария Яремчука. Основой ленты стали его личные архивы, дневники и письма. Также близкие артиста поделились воспоминаниями о нем.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля голубая, будто апельсин"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

В центре сюжета – семья, которая проживает в "красной зоне" Донбасса. Жизнь людей там кардинально изменилась за годы войны. Анна воспитывает четырех детей. Красногоровку продолжают обстреливать, но несмотря на это они остаются дружественными и жизнерадостными.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

В фильме показана осада Мариуполя в начале полномасштабного вторжения. Режиссер Мстислав Чернов, фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко задокументировали военные преступления россиян. В 2024 году лента получила премию Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма