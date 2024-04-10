3 украинских фильма 2024, которые должен увидеть каждый

Несмотря на сложные времена войны, украинский кинематаграф продолжает свое существование. Так, с начала 2024 года на экраны вышел ряд интересных фильмов различных жанров, которые точно останутся в памяти зрителей.

Кино 24 расскажет о 3 украинских фильмах, которые вышли в 2024 году. Эти киноленты однозначно стоят вашего внимания.

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"Как там Катя"

По сюжету, врач скорой помощи Аня сама воспитывает свою 12-летнюю дочь Катю. Ужасная авария, в которой Катю сбила машина, разрушила их жизнь, подтолкнув Аню к борьбе за свою дочь.

Адвокаты водителя предложили значительную сумму денег за "урегулирование" дела. Главная героиня решительно борется, чтобы обеспечить Кате лучшее возможное лечение, однако ее дочь нуждается в дорогих лекарствах. Одним из самых простых способов приобрести лекарства и спасти ребенка является рассмотрение предложения лица, ответственного за ситуацию, и принятия от него финансовой помощи.

"Как там Катя": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оставайся онлайн"

В начале полномасштабного вторжения Катя, которую сыграла актриса Елизавета Зайцева, наталкивается на чужой ноутбук, что приводит к неожиданному открытию. Получив доступ к учетным записям владельца, который остался включенным, она может общаться от его имени.

Видеозвонок от 8-летнего Саввы раскрывает растерянность и страх мальчика, который ищет своих пропавших родителей. В условиях боев, которые ведутся в Буче, а именно оттуда семья мальчика, выяснить где же они находятся не так легко. Решив помочь, Катя обращается за помощью к своим друзьям на передовой.

Напряженная драма и триллер "Оставайся онлайн" была снята в формате screen-life, а съемки проходили в Швеции и Львове, в том числе в реальных местах для приюта беженцев.

"Оставайся онлайн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы, наши любимцы и война"

С началом полномасштабного вторжения многие украинцы уезжали из своих домов, пытаясь спасти свою жизнь. Во многих случаях они выезжали без возможности собрать самые необходимые вещи, но с любимыми домашними животными. Некоторые люди считали, что они уезжают лишь на короткое время, и поэтому оставляли своих домашних любимцев. Собак оставляли на цепи, котов – в пустых квартирах, а животных из зоопарка – в клетках. Все эти животные нуждались в помощи, пытаясь выжить среди хаоса.

Документальный фильм "Мы, наши любимцы и война" создал тревел-блогер и журналист Антон Птушкин. В частности, работа длилась полтора года.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите онлайн трейлер фильма

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