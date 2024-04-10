Кіно 24 розповість про 3 українських фільми, які вийшли у 2024 році. Ці кінострічки однозначно варті вашої уваги.

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"Як там Катя"

За сюжетом, лікар швидкої допомоги Аня сама виховує свою 12-річну доньку Катю. Жахлива аварія, в якій Катю збила машина, зруйнувала їхнє життя, підштовхнувши Аню до боротьби за свою доньку.

Адвокати водія запропонували значну суму грошей за "врегулювання" справи. Головна героїня рішуче бореться, аби забезпечити Каті найкраще можливе лікування, однак її донька потребує дорогих ліків. Одним із найпростіших способів придбати ліки та врятувати дитину є розгляд пропозиції особи, відповідальної за ситуацію, та прийняття від неї фінансової допомоги.

"Як там Катя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лишайся онлайн"

На початку повномасштабного вторгнення Катя, яку зіграла акторка Єлизавета Зайцева, натрапляє на чужий ноутбук, що призводить до несподіваного відкриття. Отримавши доступ до облікових записів власника, який залишився увімкненим, вона може спілкуватися від його імені.

Відеодзвінок від 8-річного Сави розкриває розгубленість і страх хлопчика, який шукає своїх зниклих батьків. В умовах боїв, які ведуться у Бучі, а саме звідти родина хлопчика, з'ясувати де ж вони знаходяться не так легко. Вирішивши допомогти, Катя звертається по допомогу до своїх друзів на передовій.

Напружена драма і трилер "Лишайся онлайн" була знята у форматі screen-life, а зйомки проходили у Швеції та Львові, в тому числі в реальних місцях для прихистку біженців.

"Лишайся онлайн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми, наші улюбленці та війна"

З початком повномасштабного вторгнення багато українців їхали зі своїх домівок, намагаючись врятувати своє життя. У багатьох випадках вони виїжджали без можливості зібрати найнеобхідніші речі, але з улюбленими домашніми тваринами. Деякі люди вважали, що вони їдуть лише на короткий час, і тому залишали своїх домашніх улюбленців. Собак залишали на ланцюгу, котів – у порожніх квартирах, а тварин із зоопарку – у клітках. Всі ці тварини потребували допомоги, намагаючись вижити серед хаосу.

Документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна" створив тревел-блогер та журналіст Антон Птушкін. Зокрема, робота тривала півтора роки.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться онлайн трейлер фільму

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