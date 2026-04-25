3 украинских фильма, которые стоят каждой минуты

Среди украинских фильмов есть немало тех, которые точно стоит посмотреть каждому. Это примеры качественного отечественного кинематографа, который смело может конкурировать с Голливудом.

Несколько таких лент назвала актриса Валерия Ходос в интервью 24 Каналу. Звезда фильма "Утомленные", премьера которого состоится в кинотеатрах уже 7 мая, поделилась любимыми лентами, которые любит пересматривать.

Какие украинские фильмы советует посмотреть Валерия Ходос?

Валерия отметила, что ей очень близки глубокие драмы. Ориентиром честности в актерском существовании для нее является "Как там Катя". Это история Анны – врача скорой помощи, которая самостоятельно воспитывает 12-летнюю дочь Катю. Однако внезапно женщина оказывается перед дилеммой, которая подорвет основы ее собственных моральных границ в обществе, которое вообще нет границ.

"Как там Катя": смотрите онлайн трейлер фильма

Большой гордостью украинского кинематографа и очень сильной работой на всех уровнях Валерия считает "Памфир". Главный герой Леонид на зимние праздники возвращается в родное буковинское село с заработков. Жена уговаривает мужа не ездить больше никуда, и сын Назар не хочет отпускать отца и пытается сжечь его документы. Из-за неосторожности подростка вспыхивает пожар и Леонид обещает компенсировать все убытки. Денег нужно немало, поэтому Леонид вспоминает то время, когда он был известен как контрабандист Памфир.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

Также Валерия осталась под сильными впечатлениями от фильма "Ты – космос", который стал настоящим открытием прошлого года. Это очень светлая, честная история с тонким юмором, которая привела в кино многих зрителей и в очередной раз доказала, что украинский кинематограф – это о мировом уровне.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие украинские фильмы сейчас есть в кино?

23 апреля состоялась премьера украинского полнометражного фильма в стиле тактический экшн-триллер от режиссера Любомира Левицкого "Киллхаус". В основе этой картины лежит реальная история первого в мире спасения дронами, где семейная гражданская пара и известная американская журналистка попадают в эпицентр спасательной операции, которую проводит спецподразделение 3 ОШБр, СБУ и ГУР.