Увлекательные и интересные: 3 украинских фильма для семейного выходного

В поисках удачного способа провести выходной с семьей выбор может пасть на просмотр фильма, который подарит хорошее настроение и понравится всем. Хорошим вариантом может стать украинская лента, которая согреет теплой атмосферой и знакомыми жизненными ситуациями.

Кино 24 расскажет о фильмах, которые докажут, что украинское кино может быть по-настоящему веселым. Запасайтесь попкорном, собирайте близких и готовьтесь к вечеру, наполненным искреннего смеха и положительных эмоций.

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"Лучшие выходные"

Лента состоит из 4 новелл, герои из которых время от времени пересекаются на улицах Киева. Все они отправляются в столицу и имеют свои планы: ребята из Кривого Рога хотят устроить мальчишник, молодая одесситка убегает из дома, чтобы знать отца-рокера, карьеристка из Львова едет на собеседование, а юноша из Германии хочет найти любовь. Но у всех них эти планы идут наперекосяк.

"Лучшие выходные": смотрите трейлер онлайн

"Гуцулка Ксения"

События фильма происходят в 1939 году. В Ворохту прибывает делегация из Америки. Среди них – молодой человек Яро, который должен за неделю найти себе жену. Все потому, что его отец оставил завещание: согласно ему, Яро унаследует миллион долларов только в случае, если женится на украинке. Здесь он знакомится с гуцулкой Ксеней, которая меняет его планы.

"Гуцулка Ксения": смотрите трейлер онлайн

"Пропавшая грамота"

Казак Василий вернулся в родную Диканьку после битвы с бусурманами. Вдруг к нему приходят двое посланцев от гетмана – его просят любой ценой доставить грамоту к царице в Петербург. В этой сложной миссии Василия сопровождает запорожец Андрей. Они вдвоем борются с проделками нечистой силы, потому что оказывается, что на грамоту охотится сам дьявол.

"Пропавшая грамота": смотрите трейлер онлайн