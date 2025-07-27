Кіно 24 розповість про фільми, які доведуть, що українське кіно може бути по-справжньому веселим. Запасайтесь попкорном, збирайте близький та готуйтесь до вечора, наповненим щирого сміху й позитивних емоцій.

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"Найкращі вихідні"

Стрічка складається з 4 новел, герої з яких час від часу перетинаються на вулицях Києва. Усі вони вирушають до столиці й мають свої плани: хлопці з Кривого Рогу хочуть влаштувати парубоцьку вечірку, молода одеситка втікає з дому, щоб знати батька-рокера, кар'єристка зі Львова їде на співбесіду, а юнак з Німеччини хоче віднайти кохання. Та у всіх них ці плани йдуть шкереберть.

"Найкращі вихідні": дивіться трейлер онлайн

"Гуцулка Ксеня"

Події фільму відбуваються у 1939 році. До Ворохти прибуває делегація з Америки. Серед них – молодий чоловік Яро, який має за тиждень знайти собі дружину. Все тому, що його батько залишив заповіт: згідно з ним, Яро успадкує мільйон доларів лише у разі, якщо одружиться з українкою. Тут він знайомиться з гуцулкою Ксенею, яка змінює його плани.

"Гуцулка Ксеня": дивіться трейлер онлайн

"Пропала грамота"

Козак Василь повернувся до рідної Диканьки після битви з бусурманами. Раптом до нього приходять двоє посланців від гетьмана – його просять за будь-яку ціну доставити грамоту до цариці в Петербург. У цій складній місії Василя супроводжує запорожець Андрій. Вони удвох борються з витівками нечистої сили, бо виявляється, що на грамоту полює сам диявол.

"Пропала грамота": дивіться трейлер онлайн