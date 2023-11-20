3 фильма, которые обязательно должен увидеть каждый украинец

Кинематограф Украины продолжает развиваться и покорять мир. Все чаще отечественные фильмы выходят в прокат за границей, а в украинских кинотеатрах собирают аншлаги.

У каждого есть подборка любимых лент, которые советуют посмотреть каждому. Своим списком в интервью 24 Каналу поделился народный артист Украины Павел Зибров.

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Сильные фильмы, показывающие всю глубину и нашу историю. Слова лишние – нужно смотреть!

– сказал исполнитель.

О каких именно фильмах говорит Зибров – узнайте дальше.

"Поводырь", 2014

Этот фильм режиссера Олеся Санина стал одним из самых знаменитых в украинской киноиндустрии, он снят по реальным фактам и свидетельствам. В ленте показаны события, происходившие в Украине в 1930-х годах.

Американский инженер Майкл Шэмрок вместе с сыном прибывает в Харьков, чтобы построить социализм. Там он влюбляется в невероятно красивую актрису Ольгу Левицкую, которая давно нравится красному комиссару. При трагических обстоятельствах американец погибает, а его сына преследуют. На помощь мальчику приходит слепой кобзарь. У парня нет других шансов выжить на чужбине, поэтому становится поводырем для кобзаря. Тогда и начинается их путешествие, полное опасных приключений.

"Поводырь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киборги", 2017

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Создатели проекта показали события, разворачивались в Донецком аэропорту в сентябре 2014 года. Тогда украинские защитники четвертый месяц отражали атаки российских оккупантов, ведь аэропорт был одной из основных точек базирования и опрокидывания войск.

По сюжету группа молодых добровольцев прибывает в аэропорт на двухнедельное дежурство. Они объединены одной целью – выстоять и победить захватчиков.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Довбуш", 2023

Это один из самых масштабных и дорогих фильмов в истории украинского кинематографа. Основой сюжета стали реальные исторические события, разворачивавшиеся в начале XVIII века и связанные с восстанием опришков против польской шляхты.

Премьера фильма состоялась 24 августа и сразу захватила украинских зрителей. Билеты разлетались с бешеной скоростью, в залах кинотеатров были аншлаги.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма