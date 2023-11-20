У кожного є добірка улюблених стрічок, які радять переглянути кожному. Своїм списком в інтерв'ю 24 Каналу поділився народний артист України Павло Зібров.

Цікаво Про фільм "Ми були рекрутами", документалістику та художнє кіно: інтерв'ю з Любомиром Левицьким

Сильні фільми, які показують всю глибину та нашу історію. Слова зайві – потрібно дивитись!

– сказав виконавець.

Про які саме фільми говорить Зібров – дізнавайтеся далі.

"Поводир", 2014

Цей фільм режисера Олеся Саніна став одним з найзнаковіших в українській кіноіндустрії, його знято за реальними фактами та свідченнями. У стрічці показані події, що відбувалися в Україні у 1930-х роках.

Американський інженер Майкл Шемрок разом з сином прибуває до Харкова, щоб будувати соціалізм. Там він закохується у неймовірно красиву акторку Ольгу Левицьку, яка давно до вподоби червоному комісару. За трагічних обставин американець гине, а його сина переслідують. На допомогу хлопчику приходить сліпий кобзар. Хлопець не має інших шансів вижити на чужині, тому стає поводирем для кобзаря. Тоді й починається їхня подорож, сповнена небезпечних пригод.

"Поводир": дивіться онлайн трейлер фільму

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Кіборги", 2017

Творці проєкту показали події, що розгорталися в Донецькому аеропорту у вересні 2014 року. Тоді українські захисники четвертий місяць відбивали атаки російських окупантів, адже аеропорт був одною з основних точок базування і перекидання військ.

За сюжетом, група молодих добровольців прибуває в аеропорт на двотижневе чергування. Вони об'єднані одною метою – вистояти та перемогти загарбників.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш", 2023

Це один з наймасштабніших і найдорожчих фільмів в історії українського кінематографа. Основою сюжету стали реальні історичні події, які розгорталися на початку XVIII століття і пов'язані з повстанням опришків проти польської шляхти.

Прем'єра стрічки відбулася 24 серпня й одразу захопила українських глядачів. Квитки розліталися з шаленою швидкістю, у залах кінотеатрів були аншлаги.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму