6 украинских фильмов и сериалов, которые не оставят никого равнодушным
- Актер Павел Текучев рекомендует такие украинские фильмы, как "Ты – космос" и "Мои мысли тихие".
- Среди других рекомендаций: сериалы "Обратное направление", "Поймать Кайдаша", "Хороня бывшую" и "Тихая Нава".
Впереди пятница и выходные, когда можно смотреть фильмы и сериалы, ведь в будние дни не всегда есть на это время. Чтобы сделать просмотр интереснее и веселее, позовите друзей или родных.
В интервью 24 Канала актер Павел Текучев порекомендовал несколько украинских фильмов и сериалов. Обязательно сохраняйте подборку, ведь они действительно стоят просмотра.
Какие украинские фильмы и сериалы рекомендует Павел Текучев?
"Ты – космос"
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
В фильме рассказывается об украинском космическом дальнобойщике Андрее, который занимается перевозкой ядерных отходов с Земли на спутник Юпитера. Вдруг Земля взрывается и все вокруг уничтожается, а мужчина остается один.
Андрей общается только с роботом, и как-то на связь выходит француженка Катрин, которой нужна помощь. Главный герой подвергает себя опасности, но отправляется к ней.
"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мои мысли тихие"
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Звукорежиссер-фрилансер Вадим отправляется на Закарпатье записывать голоса животных – такую работу ему предложил заказчик из Канады. Выполнив задание, парень может получить постоянный контракт и уехать за границу.
В путешествие главный герой едет с мамой, поэтому их ждут приключения, забавные ситуации и откровенные разговоры.
"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма
"Обратное направление"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
После потери родителей Дарья сталкивается с испытаниями. От тети Екатерины, которая ею занимается, девушка не получает поддержки. Жизнь главной героини меняет неожиданная встреча с владельцем транспортной компании Романом. Они вынуждены пожениться, однако не чувствуют любви друг к другу.
"Обратное направление": смотрите онлайн трейлер сериала
"Поймать Кайдаша"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 12
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Сериал снят на основе повести "Кайдашева семья", которую написал украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий, однако события разворачиваются в 2000-2014 годах, а сценаристка Наталья Ворожбит добавила много новых сюжетных линий.
Зрители наблюдают за жизнью семьи Кайдашей: Омелька, Маруси, Карпа, Лаврина и их невесток – Мотри и Мелашки.
"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала
"Хороня бывшую"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Это рассказ о четырех мужчинах, которые встречаются на похоронах бывшей, погибшей на фронте. После прощания они собираются в баре, чтобы выяснить, кого она любила больше всего.
"Хороня бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала
"Тихая Нава"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Летом 2018 года Адам и его невеста Инна приезжают на отдых в Тихую Наву. После ссоры парень уходит, а девушка отправляется искать любимого и становится жертвой изнасилования. Полиция не собирается должным образом расследовать дело, а Инна начинает подозревать в преступлении самого Адама, поэтому их отношения рушатся.
Вскоре парень возвращается в город, чтобы найти обидчика Инны. Однако в Тихой Наве происходит изнасилование и убийство. Полиция и власть фальсифицируют доказательства и запугивают жертв, поэтому Адам вступает в борьбу с ними.
"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала