Среди претендентов на золотую статуэтку есть украинский фильм "20 дней в Мариуполе". Узнайте, какие еще украинские ленты номинировали на премию Оскар.

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Украинские фильмы, которые были номинированы на Оскар

"Домой"

Дебютный полнометражный фильм Наримана Алиева рассказывает печальную и трагическую историю крымского татарина (Ахтем Сеитаблаев), отца двоих детей, который теряет одного сына на Донбассе и стремится похоронить его тело на родной земле в оккупированном украинском Крыму.

Рецензия, опубликована известным американским журналом Variety, выразила критику в отношении фильма "Домой". Алисса Симон отметила визуальный аспект фильма, но отметила, что сценарий является слабым: героям не хватает развития, а сюжету – логики.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма

Похожие оценки подал кинокритик The Hollywood Reporter Стивен Долтон, хотя он похвалил операторскую работу и игру актеров.

Украинские эксперты приняли фильм более положительно, но также выразили критику относительно драматургии. Игорь Грабович назвал "Домой" "одной из самых консервативных украинских картин за всю историю нашего кино".

"Донбасс"

Драма "Донбасс" основана на реальных историях, связанных с оккупированным Востоком. Фильм создан совместными усилиями Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии. Эта история осуществила мировую премьеру в рамках специальной программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале. Это творение вызвало возмущение среди россиян и получило признание в виде премии за лучшую режиссуру.

"Донбасс": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента предлагает полудокументальный калейдоскоп, раскрывая 13 ужасных и абсолютно реальных эпизодов из жизни оккупированного Донбасса. Между сценами отсутствуют прямые связи, за исключением общего контекста – все эпизоды демонстрируют ужасы, которые случаются на территории за сепаратистскими блокпостами, где установились варварские порядки.

"Уровень черного"

Третий полнометражный фильм от Валентина Васяновича. В новой ленте раскрывается история простого свадебного фотографа, что постепенно теряет смысл своего существования.

Все, что было ему дорогое и важное, безвозвратно теряется. Среди этих потерь – парализованный от инсульта отец, подруга, которая является стилисткой свадебного журнала, и старый кот. Его счастливые моменты запечатлены на слайдах, но всю жизнь Костя проводит все свое время, фотографируя счастье других. Это стало привычной рутиной, в которой он потерял себя.

"Уровень черного": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди украинских фильмов, которые также претендовали на Оскар:

"Поводырь",

"Тот, кто прошел сквозь огонь"

"Украинские шерифы"

"Параджанов"

"Иллюзия страха"

"Аврора"

"Атлантида"

"Плохие дороги"

"Клондайк"

"Дом из осколков".

В этом году за Оскар будет бороться "20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм рассказывает о начальных неделях боевых событий в Мариуполе во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В него вошли кадры российских обстрелов и бомбардировок роддома.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналистка Василиса Степаненко приняли участие в создании фильма. Это первый отечественный фильм, созданный без привлечения иностранных копродукций, который претендует на получение премии Оскар.