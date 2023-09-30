3 украинских фильма, которые должен увидеть каждый

За последние годы украинские режиссеры и актеры порадовали поклонников кинематографа многими качественными картинами разных жанров. Это фильмы с разными сюжетами, каждый из которых по-своему поражает и восхищает.

Безупречная актерская игра, декорации, костюмы, работа режиссеров, операторов и всей съемочной команды – все это вызывает гордость и восторг. В новой подборке 24 Канала вы найдете 3 фильма украинского производства, которые обязательно должен увидеть каждый.

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"Киборги"

2017боевик, драма, военный

В ленте показаны события, разворачивавшиеся в сентябре 2014 в Донецком аэропорту. В то время украинские военные четвертый месяц отражали атаки российских окупантов, которые стремились захватить аэропорт – одну из основных точек базирования и опрокидывания войск. На двухнедельное дежурство в аэропорт прибыла группа молодых добровольцев. Они объединены одной целью – выстоять и победить противников. В "Киборгах" ярко показано общение защитников друг с другом и местным психологом, как они пытаются сформулировать свое отношение к ситуации и людям.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Плохие дороги"

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Это лента популярной сценаристки Натальи Ворожбит, которая состоит из пяти новелл, объединенных темой дорог. В фильме показаны четыре истории, которые произошли в реальной жизни с жителями Донбасса и украинскими защитниками. Их жизни проходят по разные стороны линии разграничения. У них есть все: любовь, ненависть, доверие, предательство. И объединены эти жизни одним – войной.

"Плохие дороги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Памфир"

2022драма

"Памфир" – это прозвище, которое главный герой получил в своей деревне. Он живет у румынской границы, раньше был контрабандистом, однако теперь пытается зарабатывать за границей. Перед рождественскими праздниками, а именно в канун традиционного карнавала Маланки, муж приехал к сыну Назару и жене Елене. Памфир даже не догадывается, какое испытание его ждет дома и чего придется пойти ради семьи.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма