Бездоганна акторська гра, декорації, костюми, робота режисерів, операторів та всієї знімальної команди – все це щоразу викликає гордість та захват. У новій добірці 24 Каналу ви знайдете 3 фільми українського виробництва, які обов'язково має побачити кожен.

Не пропустіть 5 фільмів про бої, які можна подивитися на одному диханні

"Кіборги"

Рік: 2017

Жанр: бойовик, драма, військовий

У стрічці показані події, що розгорталися у вересня 2014 року в Донецькому аеропорту. На той час українські військові четвертий місяць відбивали атаки російських окупантів, які прагнули захопити аеропорт – одну з основних точок базування та перекидання військ. На двотижневе чергування в аеропорт прибула група молодих добровольців. Вони об'єднані одною метою – вистояти та перемоги супротивників. У "Кіборгах" яскраво показане спілкування захисників один з одним та місцевим психологом, як вони намагаються сформулювати своє ставлення до ситуації та людей.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Погані дороги"

Рік: 2021

Жанр: драма

Це стрічка популярної сценаристки Наталії Ворожбит, яка складається з п'яти новел, об'єднаних темою доріг. У фільмі показані чотири історії, яка сталися у реальному житті з жителями Донбасу та українськими захисниками. Їхні життя проходять по різні боки лінії розмежування. У них є все: кохання, ненависть, довіра, зрада. І об'єднані ці життя одним – війною.

"Погані дороги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Памфір"

Рік: 2022

Жанр: драма

"Памфір" – це прізвисько, який головний герой отримав у своєму селі. Він живе біля румунського кордону, раніше був контрабандистом, однак тепер намагається заробляти будівництвом за кордоном. Перед різдвяними святами, а саме напередодні традиційного карнавалу Маланки, чоловік приїхав до сина Назара та дружини Олени. Памфір навіть не здогадується, яке випробування на нього чекає вдома та на що доведеться піти заради сім'ї.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму