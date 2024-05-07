3 украинских фильма, которые выйдут на Netflix в мае: даты премьеры

Стриминговая платформа Netflix наконец объявила полный список лент, которые мы сможем посмотреть в мае. Среди премьер ряд уже известных сериалов, а также совершенно новые кинокартины, которые готовы поражать вас.

В списке также есть три украинских фильма. В материалы Кино 24 читайте, о каких лентах идет речь, а также смотрите трейлеры, которые вдохновят вас на просмотр.

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Украинские фильмы, которые выйдут на Netflix в мае

"Мой карпатский дедушка"

Дата премьеры: 1 мая

Это комедийно-драматический фильм, выпущен в 2023 году.

История разворачивается вокруг молодого итальянца Майка, который, имея украинские корни, отправляется в заброшенное карпатское село с целью развеять прах своей матери. Там он встречает своего деда Михаила, известного своим прозвищем Буба, бывшего клоуна.

Знакомство между дедом и внуком сопровождается серией невероятных событий, которые навсегда меняют их судьбы.

"Мой карпатский дедушка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Двойные ставки"

Дата премьеры: 1 мая

Это сериал в жанре криминальной драмы, который состоит из 8 серий и рассказывает о мужчине, вернувшемся с фронта и решившем вызвать криминальные и коррупционные структуры столицы.

Основной персонаж сериала – военный Игорь Шведов. Уже в первый день после возвращения с фронта он становится свидетелем убийства своего старшего брата, единственного близкого человека.

"Двойные ставки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Уроки толерантности"

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Дата премьеры: 8 мая

В фильме "Уроки толерантности" главной героиней является учительница провинциальной школы, которая, несмотря на тяжелую ситуацию, пытается сделать все возможное, чтобы спасти свою семью от распада и огромных кредитов.

Для достижения этой цели она убеждает своего мужа и детей присоединиться к государственной программе по евроинтеграции под названием "Уроки толерантности". Но изменит ли это что-то в их семье?

"Уроки толерантности": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте украинскую или любую другую ленту на Netflix и наслаждайтесь просмотром качественного фильма уже этим вечером.