У списку також є три українські фільми. У матеріали Кіно 24 читайте, про які стрічки йдеться, а також дивіться трейлери, які надихнуть вас на перегляд.

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Українські фільми, які вийдуть на Netflix в травні

"Мій карпатський дідусь"

Дата прем'єри: 1 травня

Це комедійно-драматичний фільм, випущений у 2023 році.

Історія розгортається навколо молодого італійця Майка, який, маючи українське коріння, вирушає в покинуте карпатське село з метою розвіяти прах своєї матері. Там він зустрічає свого діда Михайла, відомого своїм прізвиськом Буба, колишнього клоуна.

Знайомство між дідом та онуком супроводжується серією неймовірних подій, які назавжди змінюють їхні долі.

"Мій карпатський дідусь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Подвійні ставки"

Дата прем'єри: 1 травня

Це серіал у жанрі кримінальної драми, який складається з 8 серій і розповідає про чоловіка, що повернувся з фронту і вирішив викликати кримінальні та корупційні структури столиці.

Основний персонаж серіалу – військовий Ігор Шведов. Вже в перший день після повернення з фронту він стає свідком вбивства свого старшого брата, єдиної близької людини.

"Подвійні ставки": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Уроки толерантності"

Дата прем'єри: 8 травня

У фільмі "Уроки толерантності" головною героїнею є вчителька провінційної школи, яка, не зважаючи на важку ситуацію, намагається зробити все можливе, щоб врятувати свою родину від розпаду та величезних кредитів.

Для досягнення цієї мети вона переконує свого чоловіка та дітей приєднатися до державної програми з євроінтеграції під назвою "Уроки толерантності". Та чи змінить це щось у їхній родині?

"Уроки толерантності": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте українську чи будь-яку іншу стрічку на Netflix та насолоджуйтесь переглядом якісного фільму уже цього вечора.