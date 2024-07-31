Хотели уничтожить наше кино: 4 украинских фильма, которые строго запретили в СССР

Советская тоталитарная власть делала все для того, чтобы уничтожить украинскую культуру в любых ее проявлениях. Кинематограф так же притесняли, а фильмы запрещали.

Художественное явление "украинского поэтического кино" могло бы развиваться и удивлять весь мир, если бы не притеснения советского режима. Кино 24 расскажет об украинских фильмах, которые запретили во времена СССР.

Интересно 7 известных фильмов и сериалов, которые запрещены для просмотра в Украине

"Совесть" (1968)

Фильм рассказывает о событиях Второй мировой войны. Двое местных ребят убивают немецкого коменданта, из-за чего нацисты расстреливают половину крестьян. Если вторая половина до утра не выдаст виновников, они тоже погибнут.

Фильм Владимира Денисенко считался утраченным, но пленку в 1989 году подбросили под дверь Госкино имени Довженко.



Кадр из фильма / Фото "Довженко Центр"

"Колодец для жаждущих" (1966)

Фильм, в котором почти нет слов, рассказывает о старом Льве. Его покинули жена и сыновья, поэтому мужчина готов умирать и мастерит себе гроб.

Лента Юлия Ильенко, созданная по сценарию Ивана Драча, разозлила ЦК КПУ якобы за "идейные извращения". Все копии фильма приказали уничтожить, но одну из них режиссер сохранил.



Кадр из фильма / Фото "Довженко Центр"

"Прогулки по Киеву" (1970)

Документальный фильм Виктора Некрасова изображал Киев и его жителей с другой стороны. Оператор Эдуард Тимлин снял множество кадров, особенно с высоких точек Киева. Видеоряд должен был передать настоящее настроение и атмосферу города.

Несмотря на это, Госкино забрало отснятый материал и инициировало провести обыск у режиссера.

"Пропавшая Грамота"

Комедия рассказывает о жизни двух казаков – Василия и Андрея. Они отправляются за гетманской грамотой к царице в Петербург. По дороге их ждет множество приключений и испытаний.

Это веселое украинское кино тоже прошло немало испытаний. Режиссера фильма с Виктора Греся заменили на Бориса Ивченко, приказали переделать готовую ленту, но даже после этого его не разрешили показывать.



Кадр из фильма / Фото "Довженко Центр"

Если вы не слышали об этих фильмах, обратите на них внимание сейчас. Ведь это действительно актуально – восстанавливать, помнить и уважать свою культуру.