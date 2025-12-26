3 украинских фильма на Netflix для просмотра на выходных

Уже ни для кого не новинка, что часто украинские фильмы и сериалы становятся частью Netflix. Украинцы могут посмотреть на стриминговой платформе любимые ленты, которые станут хорошим дополнением для зимних вечеров.

24 Канал уже подобрал несколько кинокартин, которые зарядят на позитивный настрой и разбавят холодные вечера.

Какие украинские фильмы можно посмотреть на Netflix?

"Поезд в 31 декабря"

Рейтинг IMDb: 6,6

В центре сюжета – проводник Николай Иванович, который перед выходом на пенсию отправляется в последний рейс во Львов.

В одном из вагонов встречаются различные пассажиры. Среди них: невеста Леся, которая сбежала со свадьбы и теперь вынуждена скрываться от любимого Максима, ведь тот хочет вернуть девушку, беременная Ирина и бухгалтер-интроверт Игорь. В другом купе едут супруги Петриненко. У парня, по имени Олег, есть определенные проблемы в отношениях с женщинами. Однако в его купе появляется страстная Соломия, поэтому в жизни молодого человека происходит неожиданный поворот.

Это должен был бы быть обычный рейс обычного поезда, но разве может быть рейс обычным накануне Нового года? Что-то обязательно должно было пойти не так,

– говорится в тизер-трейлере фильма.

"Родительское собрание"

Рейтинг IMDb: 6,2

Премьера на платформе Netflix состоялась 17 декабря этого года. По сюжету, в школе соревнуются за пост президента. Странным образом победу одерживает один из худших учеников, поэтому родители организуют родительское собрание. И простое обсуждение вдруг перерастает в ожесточенные дебаты, из-за чего возникает немало смешных ситуаций.

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8,5

Фильм Антона Птушкина рассказывает о людях, которые живут на материке, их быте и сосуществовании с животными. Он показывает жизнь исследователей станции "Академик Вернадский", рассказывает об их работе и вызовах.

Антон находился на станции неделю, но над фильмом работали аж полгода. Он снял все этапы, которые 30-я Украинская антарктическая экспедиция проходила в течение своего пути в Антарктиду.

