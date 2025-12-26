3 украинских фильма на Netflix для просмотра на выходных
- На Netflix доступны три украинских фильма для просмотра: "Поезд в 31 декабря", "Родительское собрание", и "Антарктида".
- "Антарктида" имеет самый высокий рейтинг IMDb среди них – 8,5, и рассказывает о жизни исследователей на станции "Академик Вернадский".
Уже ни для кого не новинка, что часто украинские фильмы и сериалы становятся частью Netflix. Украинцы могут посмотреть на стриминговой платформе любимые ленты, которые станут хорошим дополнением для зимних вечеров.
24 Канал уже подобрал несколько кинокартин, которые зарядят на позитивный настрой и разбавят холодные вечера.
Какие украинские фильмы можно посмотреть на Netflix?
"Поезд в 31 декабря"
Рейтинг IMDb: 6,6
В центре сюжета – проводник Николай Иванович, который перед выходом на пенсию отправляется в последний рейс во Львов.
В одном из вагонов встречаются различные пассажиры. Среди них: невеста Леся, которая сбежала со свадьбы и теперь вынуждена скрываться от любимого Максима, ведь тот хочет вернуть девушку, беременная Ирина и бухгалтер-интроверт Игорь. В другом купе едут супруги Петриненко. У парня, по имени Олег, есть определенные проблемы в отношениях с женщинами. Однако в его купе появляется страстная Соломия, поэтому в жизни молодого человека происходит неожиданный поворот.
Это должен был бы быть обычный рейс обычного поезда, но разве может быть рейс обычным накануне Нового года? Что-то обязательно должно было пойти не так,
– говорится в тизер-трейлере фильма.
"Родительское собрание"
Рейтинг IMDb: 6,2
Премьера на платформе Netflix состоялась 17 декабря этого года. По сюжету, в школе соревнуются за пост президента. Странным образом победу одерживает один из худших учеников, поэтому родители организуют родительское собрание. И простое обсуждение вдруг перерастает в ожесточенные дебаты, из-за чего возникает немало смешных ситуаций.
"Антарктида"
Рейтинг IMDb: 8,5
Фильм Антона Птушкина рассказывает о людях, которые живут на материке, их быте и сосуществовании с животными. Он показывает жизнь исследователей станции "Академик Вернадский", рассказывает об их работе и вызовах.
Антон находился на станции неделю, но над фильмом работали аж полгода. Он снял все этапы, которые 30-я Украинская антарктическая экспедиция проходила в течение своего пути в Антарктиду.
Будьте уверены, что каждый из фильмов стоит вашего внимания.