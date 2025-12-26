24 Канал уже підібрав декілька кінокартин, які зарядять на позитивний настрій та розбавлять холодні вечори.

Які українські фільми можна подивитись на Netflix?

"Потяг у 31 грудня"

Рейтинг IMDb: 6,6

У центрі сюжету – провідник Микола Іванович, який перед виходом на пенсію вирушає в останній рейс до Львова.

В одному з вагонів зустрічаються різноманітні пасажири. Серед них: наречена Леся, яка втекла з весілля і тепер змушена ховатися від коханого Максима, адже той хоче повернути дівчину, вагітна Ірина та бухгалтер-інтроверт Ігор. В іншому купе їде подружжя Петриненків. У хлопця, на ім'я Олег, є певні проблеми у стосунках з жінками. Однак у його купе з'являється пристрасна Соломія, тому у житті молодика стається несподіваний поворот.

Це мав би бути звичайний рейс звичайного потягу, але хіба може бути рейс звичайним напередодні Нового року? Щось обовʼязково мало піти не так,

– йдеться у тизер-трейлері фільму.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батьківські збори"

Рейтинг IMDb: 6,2

Прем'єра на платформі Netflix відбулась 17 грудня цього року. За сюжетом, у школі змагаються за посаду президента. Дивним чином перемогу здобує один із найгірших учнів, тому батьки організовують батьківські збори. Та просте обговорення раптом переростає у запеклі дебати, через що виникає чимало смішних ситуацій.

"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8,5

Фільм Антона Птушкіна розповідає про людей, які живуть на материку, їхній побут і співіснування з тваринами. Він показує життя дослідників станції "Академік Вернадський", розповідає про їхню роботу і виклики.

Антон перебував на станції тиждень, але над фільмом працювали аж пів року. Він зафільмував усі етапи, які 30-та Українська антарктична експедиція проходила протягом свого шляху до Антарктиди.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

Будьте певні, що кожен із фільмів вартий вашої уваги.